Кожевников о ЧМ: «Без России уровень мотивации Канады и США заметно снизился»

Александр Кожевников считает, без России на ЧМ у Канады и США меньше мотивации.

Канада в субботу в полуфинальном матче проиграла по буллитам Швейцарии (2:3 Б). Американцы в четвертьфинале уступили Чехии (0:1).

«Победа сборной Швейцарии над командой Канады не должна никого удивлять, ведь они не в первый раз выходят в финал. Это хорошая сборная, которая показывает хоккей неплохого уровня. Чехи же давно ходят в фаворитах, к тому же в этом году играют дома.

Что касается игроков из Канады и США, то у них другой интерес к чемпионату мира: они же больше приезжают отдыхать. Получилось – хорошо, не получилось – ничего страшного.

Если бы на турнире играла сборная России, то у них было бы иное отношение. А в отсутствие нашей сборной уровень мотивации у них заметно снизился.

Ведь посмотрите, кто в этих сборных приехал на чемпионат мира – только три-четыре человека с известными именами. Они берут молодых, преследуя другие цели: обкатать игроков, посмотреть на европейский хоккей и немного отдохнуть.

Для кого-то из них это уже отпуск (с улыбкой). Говоря же о финале, то сборная Швейцарии раньше никогда не выигрывала чемпионат мира. Поэтому, наверное, отдам предпочтение им», – сказал двукратный олимпийский чемпион.