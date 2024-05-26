Кожевников о ЧМ: «Без России уровень мотивации Канады и США заметно снизился»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников считает, без России на ЧМ у Канады и США меньше мотивации.

Канада в субботу в полуфинальном матче проиграла по буллитам Швейцарии (2:3 Б). Американцы в четвертьфинале уступили Чехии (0:1).

«Победа сборной Швейцарии над командой Канады не должна никого удивлять, ведь они не в первый раз выходят в финал. Это хорошая сборная, которая показывает хоккей неплохого уровня. Чехи же давно ходят в фаворитах, к тому же в этом году играют дома.

Что касается игроков из Канады и США, то у них другой интерес к чемпионату мира: они же больше приезжают отдыхать. Получилось – хорошо, не получилось – ничего страшного.

Если бы на турнире играла сборная России, то у них было бы иное отношение. А в отсутствие нашей сборной уровень мотивации у них заметно снизился.

Ведь посмотрите, кто в этих сборных приехал на чемпионат мира – только три-четыре человека с известными именами. Они берут молодых, преследуя другие цели: обкатать игроков, посмотреть на европейский хоккей и немного отдохнуть.

Для кого-то из них это уже отпуск (с улыбкой). Говоря же о финале, то сборная Швейцарии раньше никогда не выигрывала чемпионат мира. Поэтому, наверное, отдам предпочтение им», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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9 комментариев
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Да хорош уже играют без нас, и с мотивацией всё в порядке у всех.
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+3
Опохмелись дядь
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С Россией то было интереснее. Это факт.
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Откуда вам знать что к чему, вы же ЧМ принципиально не смотрите, не интересный он))
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Саня что с нами играли, что без нас играю. И не заметно разницы. А за счёт мотивации особенно 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 не особо заметил что с нами, что без нас
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Саня сколько употребил 🥃🥃🥃 чтоб сказать про мотивацию 🫤🫤🫤
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ещё.они с облегчением выдыхают, когда узнают, что наших нет на играх и начинают болт на все класть, ага )
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Ответ bel01
С Россией то было интереснее. Это факт.
И поинтереснее и борьбы побольше было особенно 🇷🇺🇷🇺 —-🇨🇦🇨🇦
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Ответ krypton92
Опохмелись дядь
Кажись перехмелился 🥃🥃🥃
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