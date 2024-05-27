Кожевников о рекордной посещаемости ЧМ-2024: «Чехия – пивная страна, люди любят отдых и хоккей. Там всегда много народа»

Александр Кожевников высказался о результатах ЧМ-2024.

Итоговая посещаемость чемпионата мира-2024 в Чехии составила 797 727 зрителей, что является новым рекордом турнира. После полуфиналов был превзойден прошлый рекорд, установленный в той же Чехии в 2015 году (741 690 зрителей).

В решающем матче хозяева турнира обыграли Швейцарию со счетом 2:0.

– Финал получился хорошим. Чехи были достойны победы. Правда, я хотел, чтобы швейцарцы первый раз в жизни стали чемпионами. Но игра получилась достойной, смотрибельной.

– Плюс поддержка классная на трибунах, много людей.

– Там всегда много народа. В Чехии хоккей любят, нет ничего удивительного, что на этом чемпионате мира был побит рекорд по посещаемости. Пивная страна, люди любят отдых, Прага – красивый город.

Чехия находится в центре Европы, приехало много туристов, потому что все рядышком и цены доступные. Они все правильно сделали, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.