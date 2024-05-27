Кожевников о рекордной посещаемости ЧМ-2024: «Чехия – пивная страна, люди любят отдых и хоккей. Там всегда много народа»

Теги болельщики Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о результатах ЧМ-2024.

Итоговая посещаемость чемпионата мира-2024 в Чехии составила 797 727 зрителей, что является новым рекордом турнира. После полуфиналов был превзойден прошлый рекорд, установленный в той же Чехии в 2015 году (741 690 зрителей). 

В решающем матче хозяева турнира обыграли Швейцарию со счетом 2:0.

– Финал получился хорошим. Чехи были достойны победы. Правда, я хотел, чтобы швейцарцы первый раз в жизни стали чемпионами. Но игра получилась достойной, смотрибельной.

– Плюс поддержка классная на трибунах, много людей.

– Там всегда много народа. В Чехии хоккей любят, нет ничего удивительного, что на этом чемпионате мира был побит рекорд по посещаемости. Пивная страна, люди любят отдых, Прага – красивый город.

Чехия находится в центре Европы, приехало много туристов, потому что все рядышком и цены доступные. Они все правильно сделали, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А сколько трещал что чемпионат мира ему не интересен.
+12
-1
+11
Что скажет Ротенберг про посещаемость ?
Реально интересно.
+5
0
+5
Кожевников оказался адекватнее Михайлова. Удивил.
+3
0
+3
Выходит, что для народа качественное пиво важнее участия нас и России.
+3
0
+3
Спасибо Санек что рассказал всё в подробностях 😊😊
+3
0
+3
Там и без пива народ приходил бы на хоккей.
+4
-1
+3
Шурик чешского нефильтрованного с утра стопудово лизнул. а потом швейцарским полирнул.
+2
0
+2
Теперь понятно, спасибо за информацию.
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что скажет Ротенберг про посещаемость ? Реально интересно.
А ещё интереснее когда скажет Санек 🫤🫤
+2
0
+2
Финал не плохой был. Судью вообще свистки в карман положили
+1
0
+1
Да, всё так,пивная страна. Но ещё и Прага очень интересный город и для североамериканских и для европейских болельщиков, лучше Петербурга и Москвы
+2
-1
+1
Странно чтот то адекватное от Кожевникова читать. Все матчи смотрел, по ходу
+1
0
+1
Ларин и с виду не демонстрирует признаки ума, и в эпистолярном жанре. Мог бы что-нибудь новое придумать . И за что такого дармоеда только держат?!
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что скажет Ротенберг про посещаемость ? Реально интересно.
Что на ска арене во время плей-офф народу было больше на одном конкретном матче😁
+1
0
+1
чё то затянули с его мнением о ЧМ, я уже переживать стал ...
0
0
0
Полупустые трибуны будут на следующий год. В той же Дании пиво стоит в разы больше, чем в Чехии. Билеты на матчи дорогие..Рекордов посещаемости там не ожидается. Так что Кожевников может смело в следующем году кричать ,что интерес к чемпионату мира падает, людей мало и тд
0
0
0
Такое мероприятие пропустил , ну ниче дома наверно с водкой смотрел все матчи
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий