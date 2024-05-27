Плющев о лимите: «В КХЛ не поедут легионеры высокого класса. Они в системе координат своих стран, а там отношение к нам негативное. Надо заниматься своим хоккеем»

Владимир Плющев высказался о лимите на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к ограничению в пять легионеров для российских клубов на сезон-2024/25.

«Мы надеемся, что к нам поедут легионеры, если мы разрешим лимит на пять иностранцев. Но надо понимать, что к нам не поедут легионеры высокого класса, потому что они находятся в системе координат своих стран, а там отношение к нам достаточно негативное.

Сколько бы не разрешили, к нам приедут третьи и четвертые номера. А зачем они нам нужны? Они нам повысят уровень?

Надо заниматься своим хоккеем давным-давно и выносить реформы», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.