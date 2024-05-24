Плющев о том, какой бы была Россия на ЧМ-2024: «Другое судейство – у нас с игроков одуванчики сдувают, были бы не готовы к борьбе»

Владимир Плющев высказался о том, как Россия могла бы выступить на ЧМ по хоккею.

В полуфинал турнира вышли команды Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии.

«Там совершенно другой стиль игры и судейство. У нас с хоккеистов одуванчики сдувают. После любого столкновения сразу свистят.

А на чемпионате мира дают действовать достаточно жестко. Наши хоккеисты были бы не готовы к такой борьбе.

Есть и другие компоненты, где мы уступаем. Это было видно еще 7 лет назад, когда на очередном чемпионате мира мы проиграли.

Я тогда сказал: нам надо перестраивать систему, но все посчитали, что у нас и так все хорошо», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.