Плющев о том, какой бы была Россия на ЧМ-2024: «Другое судейство – у нас с игроков одуванчики сдувают, были бы не готовы к борьбе»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой судьи Владимир Плющев КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Плющев высказался о том, как Россия могла бы выступить на ЧМ по хоккею.

В полуфинал турнира вышли команды Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии.

«Там совершенно другой стиль игры и судейство. У нас с хоккеистов одуванчики сдувают. После любого столкновения сразу свистят.

А на чемпионате мира дают действовать достаточно жестко. Наши хоккеисты были бы не готовы к такой борьбе.

Есть и другие компоненты, где мы уступаем. Это было видно еще 7 лет назад, когда на очередном чемпионате мира мы проиграли.

Я тогда сказал: нам надо перестраивать систему, но все посчитали, что у нас и так все хорошо», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

3 комментария
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Ларин, когда говоришь от имени Плющева, то ты молодец. Теперь в "К&Б" можешь зайти, ибо заслужил, а то утром еще за Кожевникова и Назарова в похмельном бреду надо будет что-нибудь написать.
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Так систему же у нас РР уже перестроил.
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В 2017 систему надо было менять и даже раньше.
А сейчас горит синим пламенем😏
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