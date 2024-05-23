Плющев про обмен Слепышева в «Динамо»: «Не понимаю политику ЦСКА, какие задачи будет решать клуб. Руководство резко отказалось от проверенных бойцов»

Теги ЦСКА Илья Воробьев Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Динамо Антон Слепышев Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал обмен Антона Слепышева в «Динамо».

30-летний нападающий стал игроком бело-голубых в результате обмена с ЦСКА.

«Слепышев – опытный игрок, забивать может, умеет это делать. Если «Динамо» им заинтересовалось, значит, у них есть план, как его использовать.

Не сомневаюсь, что Слепышев принесет пользу динамовцам, и дело тут даже не в Кубках Гагарина, а в том, что он является сильным хоккеистом, командным игроком, который может создать момент и реализовать его.

Немного не понимаю политику ЦСКА по омолаживанию состава в это межсезонье. Армейский клуб когда‑то был ведущим клубом нашей страны, ведь он обладатель трех Кубков Гагарина.

Воробьев пять лет собирается работать в ЦСКА? Если армейский клуб не решит задачу с плей‑офф или вылетит в четвертьфинале, то будут большие вопросы. Как‑то резко руководство клуба решило отказываться от своих проверенных бойцов.

Пока я не понимаю, какие задачи будет решать московский клуб в этом сезоне», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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3 комментария
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Судя по всему, как минимум один сезон Воробьеву решили дать на построение команды, в плей офф так и так попадут, рубить сгоряча не будут, на второй сезон результат придёт
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Вообще не понятно..кто там играть то будет?
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Ответ Dragon10
Судя по всему, как минимум один сезон Воробьеву решили дать на построение команды, в плей офф так и так попадут, рубить сгоряча не будут, на второй сезон результат придёт
Рубить или не рубить — будет зависеть от того, что скажет зашедший на наблюдательный совет клуба его председатель (И. Сечин).
Про Федорова тоже говорили — после двух кубков ему точно дадут шанс на ошибку и сезон на ее исправление. Дали, ага. ;)
Если вопрос будет или (Есманто), или тренер, то тренеру не сдобровать. ;)
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