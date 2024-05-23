Плющев про обмен Слепышева в «Динамо»: «Не понимаю политику ЦСКА, какие задачи будет решать клуб. Руководство резко отказалось от проверенных бойцов»

Владимир Плющев прокомментировал обмен Антона Слепышева в «Динамо».

30-летний нападающий стал игроком бело-голубых в результате обмена с ЦСКА.

«Слепышев – опытный игрок, забивать может, умеет это делать. Если «Динамо» им заинтересовалось, значит, у них есть план, как его использовать.

Не сомневаюсь, что Слепышев принесет пользу динамовцам, и дело тут даже не в Кубках Гагарина, а в том, что он является сильным хоккеистом, командным игроком, который может создать момент и реализовать его.

Немного не понимаю политику ЦСКА по омолаживанию состава в это межсезонье. Армейский клуб когда‑то был ведущим клубом нашей страны, ведь он обладатель трех Кубков Гагарина.

Воробьев пять лет собирается работать в ЦСКА? Если армейский клуб не решит задачу с плей‑офф или вылетит в четвертьфинале, то будут большие вопросы. Как‑то резко руководство клуба решило отказываться от своих проверенных бойцов.

Пока я не понимаю, какие задачи будет решать московский клуб в этом сезоне», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.