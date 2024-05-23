Плющев про обмен Слепышева в «Динамо»: «Не понимаю политику ЦСКА, какие задачи будет решать клуб. Руководство резко отказалось от проверенных бойцов»
Владимир Плющев прокомментировал обмен Антона Слепышева в «Динамо».
30-летний нападающий стал игроком бело-голубых в результате обмена с ЦСКА.
«Слепышев – опытный игрок, забивать может, умеет это делать. Если «Динамо» им заинтересовалось, значит, у них есть план, как его использовать.
Не сомневаюсь, что Слепышев принесет пользу динамовцам, и дело тут даже не в Кубках Гагарина, а в том, что он является сильным хоккеистом, командным игроком, который может создать момент и реализовать его.
Немного не понимаю политику ЦСКА по омолаживанию состава в это межсезонье. Армейский клуб когда‑то был ведущим клубом нашей страны, ведь он обладатель трех Кубков Гагарина.
Воробьев пять лет собирается работать в ЦСКА? Если армейский клуб не решит задачу с плей‑офф или вылетит в четвертьфинале, то будут большие вопросы. Как‑то резко руководство клуба решило отказываться от своих проверенных бойцов.
Пока я не понимаю, какие задачи будет решать московский клуб в этом сезоне», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Про Федорова тоже говорили — после двух кубков ему точно дадут шанс на ошибку и сезон на ее исправление. Дали, ага. ;)
Если вопрос будет или (Есманто), или тренер, то тренеру не сдобровать. ;)