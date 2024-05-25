Плющев об «Ак Барсе»: «Не припомню случая, когда штаб менялся не на 100, а на 200%. Новый тренер просто привез свою бригаду из Челябинска. Не думаю, что это пойдет на благо команде»

Владимир Плющев поделился ожиданиями от сезона-2024/25.

«В предстоящем сезоне у многих клубов не получится достичь хороших результатов и показать чего-то интересного. Например, можно взять « ». Я не припомню ни одного такого случая, когда тренерский штаб менялся не просто на 100, а на 200 процентов.

Там на данный момент не осталось ни одного казанца, который был в команде в прошедшем сезоне. Когда приходит новый тренер, он, конечно, набирает себе своих помощников, но обычно все-таки стараются оставить людей, которые давно находятся в клубе.

А здесь новый тренер просто привез всю свою бригаду из Челябинска. Не думаю, что это пойдет на благо команде.

В целом полагаю, что в предстоящем сезоне будет много разочарований для болельщиков своих клубов. Не знаю, получится ли увидеть что-то выдающееся.

В том же тоже интересные события происходят, поэтому трудно сказать, что я от кого-то чего-то жду. Интересные события определенно будут, но, скорее всего, не в самом позитивном плане для фанатов большинства команд», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Напомним, 14 мая «Ак Барс» возглавил . Юрий Бабенко, Александр Бойков и Сергей Абрамов покинули штаб клуба.