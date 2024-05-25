Плющев об «Ак Барсе»: «Не припомню случая, когда штаб менялся не на 100, а на 200%. Новый тренер просто привез свою бригаду из Челябинска. Не думаю, что это пойдет на благо команде»

Теги Ак Барс ЦСКА Владимир Плющев КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Владимир Плющев поделился ожиданиями от сезона-2024/25.

«В предстоящем сезоне КХЛ у многих клубов не получится достичь хороших результатов и показать чего-то интересного. Например, можно взять «Ак Барс». Я не припомню ни одного такого случая, когда тренерский штаб менялся не просто на 100, а на 200 процентов.

Там на данный момент не осталось ни одного казанца, который был в команде в прошедшем сезоне. Когда приходит новый тренер, он, конечно, набирает себе своих помощников, но обычно все-таки стараются оставить людей, которые давно находятся в клубе.

А здесь новый тренер просто привез всю свою бригаду из Челябинска. Не думаю, что это пойдет на благо команде.

В целом полагаю, что в предстоящем сезоне будет много разочарований для болельщиков своих клубов. Не знаю, получится ли увидеть что-то выдающееся.

В том же ЦСКА тоже интересные события происходят, поэтому трудно сказать, что я от кого-то чего-то жду. Интересные события определенно будут, но, скорее всего, не в самом позитивном плане для фанатов большинства команд», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Напомним, 14 мая «Ак Барс» возглавил Анвар Гатиятулин. Юрий Бабенко, Александр Бойков и Сергей Абрамов покинули штаб клуба.

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4 комментария
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Плющев ко всему критично относится. Позитив не его фишка.
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ну нет конечно! валиуллин опять в свой карман работает) этим откат и на развал Ак Барса большая сумма! презик наш его поддерживает, встречается с командой)))
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убили команду!!!
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Плющев всё никак не успокоится - не приглашают его ни в один клуб...
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