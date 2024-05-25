Александр Кожевников: «Шведы не конкуренты нам, это нечисть, обидчивые вурдалаки. Когда они последний раз выигрывали ЧМ? Пускай глава их федерации не несет ерунду»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Федерация хоккея Швеции ЧМ по хоккею Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на слова главы Федерации хоккея Швеции.

Ранее Андерс Ларссон так высказался об отстранении российской сборной: «Россия должна оставаться исключенной. У нас хорошая позиция в международном хоккее».

«Швеция – сильный игрок? Когда они последний раз выигрывали чемпионат мира или брали медали? Пускай глава Федерации хоккея Швеции не несет ерунду. Только языком молоть может.

Финны и шведы сейчас занимают хорошие позиции в ИИХФ, потому что мы сами это допустили.

Шведы не конкуренты нам, это нечисть, обидчивые вурдалаки. И они такие смелые, только когда нас нет.

Если бы российский хоккей не был отстранен сейчас от международных соревнований, шведы побоялись бы что‑то говорить», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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9 комментариев
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Швеция - чемпион мира 2018

Россия - чемпион мира 2014

Закусывай, двукратный.
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+13
Как минимум, эти "Вурдалаки " в 2017 и 2018 выигрывали.
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Ответ Unknown Noname
Швеция - чемпион мира 2018 Россия - чемпион мира 2014 Закусывай, двукратный.
"Закуска для нечисти!", добавил Кожевников.
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Чего уж там говорить. Слабы мы стали в хоккее. Одни разговоры. Наш хоккей остался в прошлом, в Союзе Сколько раз мы выиграли ЧМ после развала СССР.
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Некоторым бы микрофон выключить, чтоб не позорил остальных. Говорит Кожевников, а стыдно нам
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Про обидчивость и тд, это он про кого говорил?
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бухой ???
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Не похмелился вот и злой😆
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