Александр Кожевников: «Шведы не конкуренты нам, это нечисть, обидчивые вурдалаки. Когда они последний раз выигрывали ЧМ? Пускай глава их федерации не несет ерунду»
Александр Кожевников отреагировал на слова главы Федерации хоккея Швеции.
Ранее Андерс Ларссон так высказался об отстранении российской сборной: «Россия должна оставаться исключенной. У нас хорошая позиция в международном хоккее».
«Швеция – сильный игрок? Когда они последний раз выигрывали чемпионат мира или брали медали? Пускай глава Федерации хоккея Швеции не несет ерунду. Только языком молоть может.
Финны и шведы сейчас занимают хорошие позиции в ИИХФ, потому что мы сами это допустили.
Шведы не конкуренты нам, это нечисть, обидчивые вурдалаки. И они такие смелые, только когда нас нет.
Если бы российский хоккей не был отстранен сейчас от международных соревнований, шведы побоялись бы что‑то говорить», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Россия - чемпион мира 2014
Закусывай, двукратный.