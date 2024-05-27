Ротенберг поздравил Петербург с 321-летием: «Лучшая награда для СКА – выйти на Дворцовую площадь с Кубком Гагарина. Уверен, так будет совсем скоро»

Роман Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с 321-летием.

Сегодня в Санкт-Петербурге отмечается День города.

«С днем рождения, любимый город!

Любой человек, родившийся в Ленинграде-Петербурге, через всю жизнь пронесет любовь к своему городу, самому красивому, самому величественному в мире.

Петербург вдохновляет талантливых людей на невероятные произведения искусства. Главные шедевры русской литературы, живописи, музыки были созданы именно здесь.

Наш город вдохновляет каждого жителя на честный труд, на творчество, на хорошие и добрые поступки.

А спортсменов Петербург вдохновляет на невероятные победы. Футболисты и баскетболисты, волейболисты и гандболисты, легкоатлеты и, конечно, хоккеисты во все времена приносили славу нашему городу.

Для нас Петербург – это лучший вдохновитель на усердную работу на сборах, на борьбу за победу в каждом матче – с первых до последних минут.

Самая лучшая награда для нас – выйти на Дворцовую площадь с Кубком Гагарина в руках и увидеть сотни тысяч петербуржцев, которые пришли разделить с нами радость победы. Так было в 2015 и 2017 годах. Уверен, так будет совсем скоро.

С праздником, Петербург!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.