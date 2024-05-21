Ротенберг о том, к чему идет СКА: «Система игры совершенствуется. Главное – порядок в обороне, усилить работу тренеров вратарей. Это не претензия, это опыт»

Теги СКА Рашит Давыдов КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Максим Соколов Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о том, какие компоненты нужно улучшить СКА.

– Два года назад мы разговаривали с вами, и я понимал вашу философию. Вы понимаете, к чему идете в СКА?

– Точечные изменения, чтобы, в первую очередь, улучшить большинство.

Нам нужен игрок, чтобы мог забить в касание. Такие ребята как раз на подходе.

Во-вторых, нужно улучшить линию обороны. С каждым годом мы улучшаем детали. Система игры совершенствуется, появляется вариативность.

Мы многое меняем с учетом опыта предыдущих лет. Командная работа: игроки, тренеры, персонал наш – точильщики, массажисты, доктора.

– СКА будет играть еще быстрее?

– Будет играть результативнее. Мы не стремимся становиться еще быстрее, но мы будем улучшать все детали.

За три года забили 604 шайбы – это больше всех клубов КХЛ. Но мы хотим забивать еще больше.

Самое главное – наладить порядок в обороне и, конечно, усилить работу тренеров вратарей. Это не претензия к вратарям и тренерам, но это определенный опыт.

Мы работали с Рашитом Давыдовым, потом у нас пошли изменения.

Одно дело – работать с командой, которая борется за плей-офф, и другое – в которой обязаны выиграть Кубок Гагарина.

Соколов поможет с точки зрения уверенности тренерскому штабу вратарей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

10 комментариев
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Пока Ромка всё улучшает другие берут кубки и это здорово.
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Ждём вылета в первом раунде ПО.
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Рома, улучшай и проигрывай в плей-офф, и снова улучшай!😃
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Не знаю куда идти, но я на своём пути…
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Блин даже окончание сезона его затыкает🙄 его че все лето еще читать?🤦🏻‍♂️
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С такой системой и вратари не нужны Ромке-самозванцу. Защитники блокируют,, нападающие в касание больше всех в лиге забивают.
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"-СКА будет играть еще быстрее?" (с)
-Нет. СКА будет играть ещё тупее. Следующий вопрос.
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Я веду клуб на дно, это великая цель
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Молишься ли ты на ночь..Рома?
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