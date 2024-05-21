Ротенберг о том, к чему идет СКА: «Система игры совершенствуется. Главное – порядок в обороне, усилить работу тренеров вратарей. Это не претензия, это опыт»

Роман Ротенберг поделился мнением о том, какие компоненты нужно улучшить СКА.

– Два года назад мы разговаривали с вами, и я понимал вашу философию. Вы понимаете, к чему идете в СКА?

– Точечные изменения, чтобы, в первую очередь, улучшить большинство.

Нам нужен игрок, чтобы мог забить в касание. Такие ребята как раз на подходе.

Во-вторых, нужно улучшить линию обороны. С каждым годом мы улучшаем детали. Система игры совершенствуется, появляется вариативность.

Мы многое меняем с учетом опыта предыдущих лет. Командная работа: игроки, тренеры, персонал наш – точильщики, массажисты, доктора.

– СКА будет играть еще быстрее?

– Будет играть результативнее. Мы не стремимся становиться еще быстрее, но мы будем улучшать все детали.

За три года забили 604 шайбы – это больше всех клубов КХЛ. Но мы хотим забивать еще больше.

Самое главное – наладить порядок в обороне и, конечно, усилить работу тренеров вратарей. Это не претензия к вратарям и тренерам, но это определенный опыт.

Мы работали с Рашитом Давыдовым, потом у нас пошли изменения.

Одно дело – работать с командой, которая борется за плей-офф, и другое – в которой обязаны выиграть Кубок Гагарина.

Соколов поможет с точки зрения уверенности тренерскому штабу вратарей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.