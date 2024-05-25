Каменский о перекрестном плей-офф: «И по результату, и по накалу борьбы этот формат себя полностью оправдал. Эксперимент удался, будем его продолжать»

Валерий Каменский поделился мнением о перекрестном плей-офф.

– С этого сезона лига ввела перекрестный плей-офф начиная с четвертьфинальной стадии. Насколько вы считаете, что этот формат оправдал себя и будет ли он продолжен в дальнейшем?

– Считаю, и по результату, и по накалу борьбы в плей-офф этот формат себя полностью оправдал. И плюс, конечно, мы смотрим на реакцию зрителей, которые получили огромное удовольствие от хоккея. Это для нас самое главное!

На всех кубковых матчах были полные трибуны. Болельщики перед играми спрашивали лишние билеты, чего уже давно не было. И хоккей был более открытый, более атакующий.

Поэтому, я считаю, что эксперимент удался, и мы будем его продолжать, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.