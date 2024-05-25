Каменский о КХЛ: «Добавили двух легионеров, стараемся, чтобы потолок зарплат был у всех одинаковый, сократили заявку команд на сезон – новый чемпионат будет еще интереснее» 

Теги Валерий Каменский КХЛ лимит на легионеров деньги Хоккей

Валерий Каменский рассказал о мерах по повышению интереса к КХЛ.

– Чего удалось лиге добиться за последний год? Какие достижения КХЛ может занести себе в актив, а над чем еще предстоит серьезно поработать?

– Во-первых, мы сейчас стараемся, чтобы потолок зарплат был у всех одинаковый – мы его постоянно снижаем, а так называемый пол потолка, наоборот, поднимаем, чтобы все команды были в более ровном положении. Это делается для того, чтобы чемпионат КХЛ был более интересным и чтобы все команды лиги были конкурентоспособны. Чтобы мы заранее не знали результатов каждого матча. От этого наш хоккей только выигрывает.

Также мы считаем, что за последние годы у нас появилось много молодежи, перспективной, хорошей, которая постоянно прогрессирует и выходит на ведущие роли в своих командах. Это тоже наш плюс и говорит об уровне хоккея в КХЛ. 

В новом сезоне мы добавили еще двух легионеров — в следующем году их в командах может быть пять. Считаю, что от этого общий уровень хоккея в лиге поднимется. Это еще лучше для молодежи – будет живая конкуренция, которая будет играть только на пользу нашему хоккею, еще больше добавит зрелищности.

Также на следующий год мы продлеваем сезон до конца мая. Если бы сейчас играли плей-офф, я думаю, что везде – в кафе, в торговых центрах, во дворцах – можно было установить экраны или телевизоры и сделать такой массовый просмотр – это тоже была бы дополнительная популяризация хоккея в нашей стране.

Мы сократили заявку команд на сезон. Это тоже сделает так, что команды будут более ровные, в более равных условиях. Поэтому новый чемпионат будет еще интереснее, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ.

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5 комментариев
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Вчера Роман Ротенберг наглядно показал как работает потолок зарплат 🤣
+3
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Есть один менеджер онже тренер который кладет на потолок стабильно.У него игроки на смешных контрактах,вот где бы разобраться.
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Вы лучше запретите контракты переподписывать постоянно а то клоунада получается а не потолок ваш
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Дорогу осилит идущий
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Трепещи НХЛ! В КХЛ одни плюсы!
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