Каменский о КХЛ: «Добавили двух легионеров, стараемся, чтобы потолок зарплат был у всех одинаковый, сократили заявку команд на сезон – новый чемпионат будет еще интереснее» 

Валерий Каменский рассказал о мерах по повышению интереса к КХЛ.

– Чего удалось лиге добиться за последний год? Какие достижения КХЛ может занести себе в актив, а над чем еще предстоит серьезно поработать?

– Во-первых, мы сейчас стараемся, чтобы потолок зарплат был у всех одинаковый – мы его постоянно снижаем, а так называемый пол потолка, наоборот, поднимаем, чтобы все команды были в более ровном положении. Это делается для того, чтобы чемпионат КХЛ был более интересным и чтобы все команды лиги были конкурентоспособны. Чтобы мы заранее не знали результатов каждого матча. От этого наш хоккей только выигрывает.

Также мы считаем, что за последние годы у нас появилось много молодежи, перспективной, хорошей, которая постоянно прогрессирует и выходит на ведущие роли в своих командах. Это тоже наш плюс и говорит об уровне хоккея в КХЛ.

В новом сезоне мы добавили еще двух легионеров — в следующем году их в командах может быть пять. Считаю, что от этого общий уровень хоккея в лиге поднимется. Это еще лучше для молодежи – будет живая конкуренция, которая будет играть только на пользу нашему хоккею, еще больше добавит зрелищности.

Также на следующий год мы продлеваем сезон до конца мая. Если бы сейчас играли плей-офф, я думаю, что везде – в кафе, в торговых центрах, во дворцах – можно было установить экраны или телевизоры и сделать такой массовый просмотр – это тоже была бы дополнительная популяризация хоккея в нашей стране.

Мы сократили заявку команд на сезон. Это тоже сделает так, что команды будут более ровные, в более равных условиях. Поэтому новый чемпионат будет еще интереснее, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ.