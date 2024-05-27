797 727 зрителей – итоговая посещаемость ЧМ по хоккею 2024 в Чехии. Это новый рекорд турнира

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797 727 зрителей – итоговая посещаемость ЧМ по хоккею 2024 в Чехии.

Турнир стал самым посещаемым в истории. Уже после полуфиналов был превзойден прошлый рекорд, установленный в той же Чехии в 2015 году (741 690 зрителей). 

Матчи чемпионата мира проходили в Праге (вместимость арены – 17 413 зрителей) и Остраве (9109). Средний показатель посещаемости – 12 464 зрителя на игре. 

Решающие матчи принимала столица Чехии. В финале хозяева обыграли сборную Швейцарии (2:0), Швеция победила Канаду в игре за 3-е место (4:2). 

В отличие от прошлого рекордного турнира, в нем не принимали участие сборные России (в 2015 году заняла 2-е место) и Беларуси (в 2015 году вылетела в 1/4 финала). 

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7 комментариев
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Приходили смотреть, как сборная России не играет
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А нам тут в уши льют , что без сборной Ротенберга никто не ходит на матчи.
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Сейчас Кожевников выскажется:
"Если бы участвовала Россия пришли бы 17 415 человек!"
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