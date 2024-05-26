Тренер «Эдмонтона» про 1-1 с «Далласом» на выезде: «Мы бы согласились, предложи нам это 4-5 дней назад. Они очень хороши, выбили «Вегас» и «Колорадо»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон Даллас НХЛ Вегас Крис Кноблаух Хоккей

Тренер «Эдмонтона» высказался о втором матче плей-офф против «Далласа».

«Ойлерс» проиграли «Старс» во втором матче финала Западной конференции (1:3, 1-1). После двух игр на выезде «Эдмонтон» проведет два матча дома.

«Было бы лучше, если бы мы забивали больше в первых периодах – нам было бы проще играть. Соперник играет в свою игру, и мы не можем постоянно диктовать свои условия, но я думаю, что начало матча было действительно хорошим для нас.

При хорошей игре и моментах было бы хорошо уехать отсюда со счетом 2-0 в серии. Очевидно, у «Далласа» свой взгляд на это. 

Этот матч – история двух вратарей. Мы забили только один гол. Но у нас было много моментов, и у них было много шансов – могла получиться очень результативная игра.

Да, мы могли уехать с двумя победами, но уезжаем с одной. Если бы 4-5 дней назад вы сказали бы мне, что мы приедем к «Далласу», который выбил две очень хорошие команды «Вегас» и «Колорадо» и сам очень хорош, и сыграем 1-1 по сумме двух гостевых матчах – мы бы согласились на это.

Есть сожаления, когда выигрываешь первый матч и проигрываешь второй, но мы рады вернуться домой и играть на нашем льду», – сказал Крис Кноблаух.

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1 комментарий
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Забавный персонаж, в 1 матче откровенно отскочили в ОТ, этот матч слили, а рассуждает о 2-0 в серии! Радывался бы что не с 0-2 уехал. Пипец😂
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