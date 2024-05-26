Макдэвид про 1-1 в серии с «Далласом»: «Очень напряженные игры, разница небольшая. Сегодня одно удачное подправление решило исход»

Коннор Макдэвид высказался о поражении от «Далласа» во 2-м матче финала Запада.

« » уступил «Старс» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1:3, 1-1).

«Разница небольшая. Очень напряженные игры. Сегодня одно удачное подправление решило исход. В целом то, что после двух игр на выезде счет 1-1 – позитивный момент.

Всегда ненавидел проигрывать. Сегодня у нас были шансы на победу, но мы ими не воспользовались», – сказал капитан «Ойлерс».