Макдэвид про 1-1 в серии с «Далласом»: «Очень напряженные игры, разница небольшая. Сегодня одно удачное подправление решило исход»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о поражении от «Далласа» во 2-м матче финала Запада.

«Эдмонтон» уступил «Старс» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1:3, 1-1). 

«Разница небольшая. Очень напряженные игры. Сегодня одно удачное подправление решило исход. В целом то, что после двух игр на выезде счет 1-1 – позитивный момент. 

Всегда ненавидел проигрывать. Сегодня у нас были шансы на победу, но мы ими не воспользовались», – сказал капитан «Ойлерс».

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