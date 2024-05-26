Бенн о 3:1 с «Эдмонтоном»: «Без Эттинджера «Даллас» не победил бы. Он играл потрясающе»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Джейми Бенн Джейк Эттинджер Хоккей

Джейми Бенн похвалил Джейка Эттинджера за второй матч против «Эдмонтона».

«Даллас» обыграл «Эдмонтон» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (3:1, 1-1).

25-летний американский вратарь отразил 28 из 29 бросков и был признан второй звездой матча. Эттинджер вышел на 2-е место в истории клуба по победам в плей-офф (22).

«Мы бы не выиграли сегодня без Эттинджера, это очевидно. Соперник был очень силен. Джейк играл потрясающе.

Во втором и третьем периодах мы начали играть немного лучше, вроде как стали играть в свою игру. Как только мы это сделали, мы были лучше соперника», – сказал форвард и капитан «Старс» Бенн.

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