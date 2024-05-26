Бенн о 3:1 с «Эдмонтоном»: «Без Эттинджера «Даллас» не победил бы. Он играл потрясающе»

Джейми Бенн похвалил Джейка Эттинджера за второй матч против «Эдмонтона».

« » обыграл « » во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (3:1, 1-1).

25-летний американский вратарь отразил 28 из 29 бросков и был признан второй звездой матча. Эттинджер вышел на 2-е место в истории клуба по победам в плей-офф (22).

«Мы бы не выиграли сегодня без , это очевидно. Соперник был очень силен. Джейк играл потрясающе.

Во втором и третьем периодах мы начали играть немного лучше, вроде как стали играть в свою игру. Как только мы это сделали, мы были лучше соперника», – сказал форвард и капитан «Старс» .