Тренер «Эдмонтона» о работе судей: «Очень жаль, что в плей-офф получить большинство труднее, чем в регулярке. Стандарты меняются, для нас это неприятность»

Тренер «Эдмонтона» недоволен судейством матчей плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» проиграли « » во втором матче финала Западной конференции (1:3, 1-1).

Клуб из Альберты провел в большинстве 2 минуты 42 секунды, техасцы – 2 минуты ровно.

В первом матче серии у « » была 1 попытка реализации большинства против 4 у «Далласа».

«Стандарты судейства в плей-офф меняются. Для нас это неприятность. У нас хорошее большинство, мы выигрывали много матчей за счет большинства.

Нам очень жаль, что в плей-офф получить большинство труднее, чем в регулярке. Это касается обеих команд.

Я не говорю, что речь идет о несправедливости по отношению именно к нам. Но мы бы хотели видеть одинаковые стандарты», – сказал Крис Кноблаух.