Тренер «Эдмонтона» о работе судей: «Очень жаль, что в плей-офф получить большинство труднее, чем в регулярке. Стандарты меняются, для нас это неприятность»
Тренер «Эдмонтона» недоволен судейством матчей плей-офф НХЛ.
«Ойлерс» проиграли «Далласу» во втором матче финала Западной конференции (1:3, 1-1).
Клуб из Альберты провел в большинстве 2 минуты 42 секунды, техасцы – 2 минуты ровно.
В первом матче серии у «Эдмонтона» была 1 попытка реализации большинства против 4 у «Далласа».
«Стандарты судейства в плей-офф меняются. Для нас это неприятность. У нас хорошее большинство, мы выигрывали много матчей за счет большинства.
Нам очень жаль, что в плей-офф получить большинство труднее, чем в регулярке. Это касается обеих команд.
Я не говорю, что речь идет о несправедливости по отношению именно к нам. Но мы бы хотели видеть одинаковые стандарты», – сказал Крис Кноблаух.
В регулярке берегут, а в плэйофф можете головы отрывать друг другу)
Поэтому -принять и пахать , а не диалоги о рыбалке разводить