Тренер «Эдмонтона» о работе судей: «Очень жаль, что в плей-офф получить большинство труднее, чем в регулярке. Стандарты меняются, для нас это неприятность»

Теги судьи Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

Тренер «Эдмонтона» недоволен судейством матчей плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» проиграли «Далласу» во втором матче финала Западной конференции (1:3, 1-1). 

Клуб из Альберты провел в большинстве 2 минуты 42 секунды, техасцы – 2 минуты ровно. 

В первом матче серии у «Эдмонтона» была 1 попытка реализации большинства против 4 у «Далласа». 

«Стандарты судейства в плей-офф меняются. Для нас это неприятность. У нас хорошее большинство, мы выигрывали много матчей за счет большинства. 

Нам очень жаль, что в плей-офф получить большинство труднее, чем в регулярке. Это касается обеих команд.

Я не говорю, что речь идет о несправедливости по отношению именно к нам. Но мы бы хотели видеть одинаковые стандарты», – сказал Крис Кноблаух. 

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14 комментариев
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Охреневшая рожа. Уже в цвет говорит, что без левых удалений выиграть не могут. ;)
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Написано неприятность, а не Неожиданность. Так в плове всегда игра более жёсткая чем в регулярке, это не значит что и удалений будет больше. В по другой хоккей
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Хорошо бы, чтобы и в регуляре не свистели всё подряд. Я понимаю конечно всё в угоду результативности, но балета быть не должно.
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Ответ Коршунов-73
Хорошо бы, чтобы и в регуляре не свистели всё подряд. Я понимаю конечно всё в угоду результативности, но балета быть не должно.
Тогда будет больше травм
В регулярке берегут, а в плэйофф можете головы отрывать друг другу)
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У нас хорошее большинство, нам нужно больше большинства... А еще у нас хорошие первые две тройки, так давайте играть в две тройки. Странные высказывания.
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Тактичные намёки на неоднозначное судейство с пусть и мизерными симпатиями хозяевам уже не намёки. Но тогда уж и с Ванкувером эдмонтовские инциденты весьма фривольно и своеобразно трактовали явно не в пользу Кэнакс) Но у Далласа в плэйофф меньше всех попыток меньшинства, и вообще в процентном соотношении с выбывшими командами. И тут скорее не про задаваемые арбитрами более высокие планки жесткости игры, где "хукинги" и "чаджинги" они по-своему и весьма условно интерпретируют)), но дело в том, что Даллас просто "успевает" в микроэпизодах)
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без левых ПП не смогли)
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Странное какое-то высказывания.
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вот это прикол))))
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Хорошо, что Крис поставил на вид тот факт, что канадские команды судят по-особому во встречах с американскими. Уверен, Кноблах придумает как с этим справиться. В первой игре получилось весьма неплохо.
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Пора за обменом опытом к господину Пересу)
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нытик
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Так было всегда и так будет всегда . Причем во многих видах спорта . Плов это уже игра на результат , регулярка больше на статистику .
Поэтому -принять и пахать , а не диалоги о рыбалке разводить
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