Экхольм про 1-1 в серии с «Далласом»: «Эдмонтон» взял одну игру на выезде, все хорошо. Дома постараемся использовать энергию наших болельщиков»
Маттиас Экхольм ожидает, что «Эдмонтон» прибавит в домашних играх финала Запада.
«Эдмонтон» уступил «Далласу» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1:3, 1-1).
«Мы возвращаемся на нашу арену. Это будет захватывающе. Уверен, что фанаты будут в восторге. Мы постараемся использовать энергию наших болельщиков и продолжим выстраивать свою игру.
Мы взяли одну игру на выезде. Все хорошо. Теперь пришло время прибавить в домашних матчах, когда мы будем задавать тон в игре», – сказал защитник «Ойлерс».