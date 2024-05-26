Экхольм про 1-1 в серии с «Далласом»: «Эдмонтон» взял одну игру на выезде, все хорошо. Дома постараемся использовать энергию наших болельщиков»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Маттиас Экхольм Хоккей

Маттиас Экхольм ожидает, что «Эдмонтон» прибавит в домашних играх финала Запада.

«Эдмонтон» уступил «Далласу» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1:3, 1-1). 

«Мы возвращаемся на нашу арену. Это будет захватывающе. Уверен, что фанаты будут в восторге. Мы постараемся использовать энергию наших болельщиков и продолжим выстраивать свою игру. 

Мы взяли одну игру на выезде. Все хорошо. Теперь пришло время прибавить в домашних матчах, когда мы будем задавать тон в игре», – сказал защитник «Ойлерс». 

 

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