«Коламбус» назначит Уодделла президентом по хоккейным операциям. Дон ушел из «Каролины» вчера

Теги Каролина Коламбус Дон Уодделл НХЛ Хоккей

Дон Уодделл может получить работу в «Коламбусе».

«Блю Джекетс» решили назначить бывшего генменеджера «Каролины» на пост президента по хоккейным операциям, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн. Стороны еще не оформили сотрудничество официально.

Если все детали будут согласованы, «Коламбус» объявит о назначении Уодделла на следующей неделе. 

65-летний менеджер покинул «Каролину» вчера. Он работал в клубе с 2014 года. 

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3 комментария
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Поздравляем с повышением.
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Поздравления Коламбусу. Выхватили уголек из костра. Вероятно, решение было заранее согласовано
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может тренера нашли бы для начала ?
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