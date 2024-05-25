«Коламбус» назначит Уодделла президентом по хоккейным операциям. Дон ушел из «Каролины» вчера

Дон Уодделл может получить работу в «Коламбусе».

«Блю Джекетс» решили назначить бывшего генменеджера «Каролины» на пост президента по хоккейным операциям, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн. Стороны еще не оформили сотрудничество официально.

Если все детали будут согласованы, « » объявит о назначении на следующей неделе.

65-летний менеджер покинул «Каролину» вчера. Он работал в клубе с 2014 года.