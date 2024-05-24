«Каролина» ожидает, что генменеджер Уодделл покинет команду. Он уже пообщался с «Коламбусом» (Пьер ЛеБрюн)
«Каролина» ожидает, что генменеджер Дон Уодделл покинет команду.
Срок действия контракта 65-летнего менеджера с «Харрикейнс» истекает этим летом.
Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщил, что клуб из Роли дал Уодделлу разрешение на переговоры с другими командами. Он уже пообщался с «Коламбусом», ищущим нового генменеджера после отставки Ярмо Кекяляйнена.
Уодделл пришел в «Каролину» в 2014 году. Сначала он занимал должность президента клуба, а в 2018 году стал генеральным менеджером. За время его работы во второй должности «Харрикейнс» не пропускали плей-офф.
Ранее клуб продлил контракт с главным тренером Родом Бринд’Амором. Сообщалось, что срок нового соглашения – 5 лет.
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