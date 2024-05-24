«Каролина» ожидает, что генменеджер Уодделл покинет команду. Он уже пообщался с «Коламбусом» (Пьер ЛеБрюн)

«Каролина» ожидает, что генменеджер Дон Уодделл покинет команду.

Срок действия контракта 65-летнего менеджера с «Харрикейнс» истекает этим летом.

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщил, что клуб из Роли дал разрешение на переговоры с другими командами. Он уже пообщался с « », ищущим нового генменеджера после отставки Ярмо Кекяляйнена.

Уодделл пришел в «Каролину» в 2014 году. Сначала он занимал должность президента клуба, а в 2018 году стал генеральным менеджером. За время его работы во второй должности «Харрикейнс» не пропускали плей-офф.

Ранее клуб продлил контракт с главным тренером Родом Бринд’Амором. Сообщалось, что срок нового соглашения – 5 лет.