Уодделл о решении уйти из «Каролины»: «Мне пора начать новый этап карьеры. Клуб остается в сильных и умелых руках, у него отличные перспективы»

Дон Уодделл высказался о своем уходе из «Каролины».

65-летний президент и генменеджер клуба подал в отставку. Срок действия его контракта с клубом истекал летом.

пришел в «Каролину» в 2014 году. Сначала он занимал должность президента клуба, а в 2018 году также стал генеральным менеджером. За время его работы во второй должности «Харрикейнс» не пропускали плей-офф.

«Я сообщил владельцу клуба Тому Дандону, что принял решение об уходе. Мне пора начать новый этап карьеры.

Мне очень понравилось работать в клубе, где я провел 10 лет. Мы достигли неплохих результатов, я благодарен сообществу за поддержку.

Клуб остается в сильных и умелых руках, у него отличные перспективы», – сказал Уодделл.

Исполняющим обязанности генменеджера назначен Эрик Тулски, занимавший должность ассистента.