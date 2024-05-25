Уодделл о решении уйти из «Каролины»: «Мне пора начать новый этап карьеры. Клуб остается в сильных и умелых руках, у него отличные перспективы»

Теги Каролина Дон Уодделл НХЛ Том Дандон Хоккей

Дон Уодделл высказался о своем уходе из «Каролины».

65-летний президент и генменеджер клуба подал в отставку. Срок действия его контракта с клубом истекал летом. 

Уодделл пришел в «Каролину» в 2014 году. Сначала он занимал должность президента клуба, а в 2018 году также стал генеральным менеджером. За время его работы во второй должности «Харрикейнс» не пропускали плей-офф.

«Я сообщил владельцу клуба Тому Дандону, что принял решение об уходе. Мне пора начать новый этап карьеры. 

Мне очень понравилось работать в клубе, где я провел 10 лет. Мы достигли неплохих результатов, я благодарен сообществу за поддержку. 

Клуб остается в сильных и умелых руках, у него отличные перспективы», – сказал Уодделл. 

Исполняющим обязанности генменеджера назначен Эрик Тулски, занимавший должность ассистента. 

 

 

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