СКА не отдаст права на Никишина «Каролине»: «Не расстанемся с Александром даже за 100 млн долларов. У него еще год контракта»

Теги СКА возможные переходы Каролина Дон Уодделл НХЛ КХЛ Матч ТВ деньги Александр Никишин Матвей Мичков Хоккей

СКА не намерен уступать права на Александра Никишина «Каролине».

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл не исключил переход российского хоккеиста к следующему сезону НХЛ. 

«Слова Уодделла вызывают удивление, и непонятно, почему он так говорит. Никишин имеет контракт в СКА на сезон‑2024/25. Для нас это ключевой защитник, и не просто так Александра признают лучшим в своем амплуа в КХЛ.

Если даже возникнет возможность продажи прав, как в футболе, то мы сейчас не расстанемся с Никишиным даже за 100 миллионов долларов. У него еще один год контракта. И это вообще не похоже на ситуацию с Матвеем Мичковым», – сообщил источник в клубе.

Александр Никишин выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под общим 69-м номером в третьем раунде.

У игрока еще на один сезон рассчитан договор со СКА.

В прошедшем сезоне Никишин набрал 56 (17+39) очков при полезности «плюс 32» и среднем игровом времени 24:15 в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

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27 комментариев
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Никишин также был на контракте в «Спартаке», однако это не помешало Ротенбергу забрать его в СКА.
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Ответ Guus Ivanovich
Вопрос мамкиным юристам: Если человек подписал контракт - он должен его отработать?
Вопрос мамкиных юристам: как ска расторгают и переподписывают действующие контракты?
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Через неделю: Никишин подписал контракт с Каролиной
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Перерос он КХЛ давно а отРомки просто так не уйдёшь. Молодым урок играйте в других клубах.
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Ответ Дмитрий9779
А если нет,найдешь в себе силы извиниться или только балаболить горазд?
А за что мне извинятся то? Я ни кого не оскорбил)) Просто схема известная, неподписываешь новый контракт с ларьком хотдожным, едишь на море в сочи отдыхать, как прошлогодний пример Хуснутдинова. Если тебе мало Хуснутдинова также обиделись на Подколзина Марченко Морозова и эти те кто первый на ум пришёл) Демидова мурыжат также как и Мичкова в своё время, губят таланты короче твоя "команда"
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Мда… все соки выжмут…
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Да уж, пока Никишин до нхл доедет Каролина из контендера в середняка превратится. А ведь может как раз в этом плей офф его и не хватило, если бы сумел от Ротена сбежать раньше.
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Ответ Guus Ivanovich
Расторгают с выплатой, по обоюдному согласию, продлевают на условиях игрока.
Роман Борисович, перелогиньтесь
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Как будто кучерявого новатора кто-то спросит😃
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Отпустили бы парня
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Ответ Дмитрий9779
Ну как забрать,ща 8 игроков.
О многих из них уже забыли. И по-любому я бы лично оставил Никишина в «Спартаке». Под вывеской «не продаётся и обмену не подлежит».
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Ответ Дмитрий9779
Ну как забрать,ща 8 игроков.
Или как забрать всю молодежку Спартака
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Ответ Uriah Heep
О многих из них уже забыли. И по-любому я бы лично оставил Никишина в «Спартаке». Под вывеской «не продаётся и обмену не подлежит».
Права на Мальцева,Морозова,Марченко в том числе были в этой сделке.А так,да,один из сильнейших защитников КХЛ.
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Ответ Uriah Heep
О многих из них уже забыли. И по-любому я бы лично оставил Никишина в «Спартаке». Под вывеской «не продаётся и обмену не подлежит».
ну значит так был нужен "Спартаку"
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Ответ Евгений Мешков
ну значит так был нужен "Спартаку"
Насколько мне известно, многое действительно зависело от руководства «Спартака», к которому у меня до сих пор есть вопросы по трансферам и сумме контрактов. Но это личное мнение. С другой стороны, если Ротенберг говорит: «Хочу!», как ему отказать, и кто ему откажет?!
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Ответ Почему я?!
А за что мне извинятся то? Я ни кого не оскорбил)) Просто схема известная, неподписываешь новый контракт с ларьком хотдожным, едишь на море в сочи отдыхать, как прошлогодний пример Хуснутдинова. Если тебе мало Хуснутдинова также обиделись на Подколзина Марченко Морозова и эти те кто первый на ум пришёл) Демидова мурыжат также как и Мичкова в своё время, губят таланты короче твоя "команда"
Ну Подкользина зря сюда приплёл,он выходил на лёд до последнего а составе СКА.
Права на Марченко и Морозова были отданы Спартаку в сделке по Никишину,здесь либо Спартак добавлять в твой список Лада,Сочи...либо признать,что всех всё устроило,по Хуснутдинову возможно ты и прав,но нападающий должен забивать все же больше чем Марат это делал.
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