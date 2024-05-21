СКА не отдаст права на Никишина «Каролине»: «Не расстанемся с Александром даже за 100 млн долларов. У него еще год контракта»

СКА не намерен уступать права на Александра Никишина «Каролине».

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее генеральный менеджер «Харрикейнс» не исключил переход российского хоккеиста к следующему сезону НХЛ.

«Слова Уодделла вызывают удивление, и непонятно, почему он так говорит. Никишин имеет контракт в СКА на сезон‑2024/25. Для нас это ключевой защитник, и не просто так Александра признают лучшим в своем амплуа в КХЛ.

Если даже возникнет возможность продажи прав, как в футболе, то мы сейчас не расстанемся с Никишиным даже за 100 миллионов долларов. У него еще один год контракта. И это вообще не похоже на ситуацию с », – сообщил источник в клубе.

выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под общим 69-м номером в третьем раунде.

У игрока еще на один сезон рассчитан договор со СКА.

В прошедшем сезоне Никишин набрал 56 (17+39) очков при полезности «плюс 32» и среднем игровом времени 24:15 в 67 матчах Фонбет чемпионата .