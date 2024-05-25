Федор Канарейкин: «Нельзя сделать вывод из того, что мы обыграли казахов 1:0, а американцы – 10:1. Это не значит, что США в 10 раз сильнее России»

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Федор Канарейкин высказался о поражении Казахстана в матче ЧМ с США (1:10).

Ранее «Россия 25» обыграла Казахстан в рамках майского турне со счетом 1:0.

– Американцы забили казахам 10 шайб, а мы – всего одну. О чем это говорит?

– Мы реально для себя должны представлять уровень нашего развития.

Турнир длинный, тут отдельный матч – это не показатель. Нельзя сделать вывод из того, что мы обыграли казахов 1:0, а американцы – 10:1.

Это не значит, что США в 10 раз сильнее России. Это просто конкретный результат отдельной игры, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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9 комментариев
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У нас защита бесконечно сильнее чем у сша, ведь мы сыграли с казахами на 0
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А если б казахи обыграли США - риторика была бы другой.
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Это просто Казахи мало с Ромкиной сборной сыграли, если бы хотябы матча три тогда смогли бы обыграть Американцев.
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Ну, такое себе сравнение. Наши тоже играли каким составом? Еще и с тренером системным. У американцев весь состав энхаэловский. У наших если бы хотя бы половина освободившихся подъехала и тренер не Ромчик, то тоже казахам полную авоську накидали. Да и даже с Романом казахам накидали бы.
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Нет конечно, это мы чуть лучше казахов
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Есессено у нас же Ромашка
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Кахаэль наигрывает сборную Канады и сборную США. Кахаэль сборную Финляндии не наигрывает. Канадцы выигрывают чуть ли ни на всех ЧМ в которых не выигрывает сборная Суомен. Сборная США одни провалы ничего не помогает. Что то нитак с хоккеем будущего
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тут же была новость, один российский хоккейный "’эксперт" сказал, что казахи и белорусы мало в чем уступают канадцам, а в чем то даже превосходят, надо ему верить, а не своим глазам
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Все эти предположения от лукавого. Только личная встреча определяет кто сильнее в данный момент. А главное, это статус турнира, состав команд, тренер.
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