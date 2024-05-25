Федор Канарейкин: «Нельзя сделать вывод из того, что мы обыграли казахов 1:0, а американцы – 10:1. Это не значит, что США в 10 раз сильнее России»
Федор Канарейкин высказался о поражении Казахстана в матче ЧМ с США (1:10).
Ранее «Россия 25» обыграла Казахстан в рамках майского турне со счетом 1:0.
– Американцы забили казахам 10 шайб, а мы – всего одну. О чем это говорит?
– Мы реально для себя должны представлять уровень нашего развития.
Турнир длинный, тут отдельный матч – это не показатель. Нельзя сделать вывод из того, что мы обыграли казахов 1:0, а американцы – 10:1.
Это не значит, что США в 10 раз сильнее России. Это просто конкретный результат отдельной игры, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.