Федор Канарейкин: «Нельзя сделать вывод из того, что мы обыграли казахов 1:0, а американцы – 10:1. Это не значит, что США в 10 раз сильнее России»

Федор Канарейкин высказался о поражении Казахстана в матче ЧМ с США (1:10).

Ранее «Россия 25» обыграла в рамках майского турне со счетом 1:0.

– Американцы забили казахам 10 шайб, а мы – всего одну. О чем это говорит?

– Мы реально для себя должны представлять уровень нашего развития.

Турнир длинный, тут отдельный матч – это не показатель. Нельзя сделать вывод из того, что мы обыграли казахов 1:0, а американцы – 10:1.

Это не значит, что США в 10 раз сильнее России. Это просто конкретный результат отдельной игры, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.