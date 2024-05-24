Макдэвид о голе «Далласу» в овертайме: «Прошу прощения за то, что заставил всех задержаться»

Коннор Макдэвид прокомментировал победный гол в игре с «Далласом».

В первом матче финала Западной конференции «Эдмонтон» обыграл «Старс» во втором овертайме со счетом 3:2.

27-летний форвард забросил победную шайбу.

«Прошу прощения за то, что заставил всех задержаться», – сказал Коннор Макдэвид.

Также он прокомментировал упущенный момент в первом овертайме.

«Я должен был забить, шайба должна была попасть в сетку.

Эттинджер – хороший вратарь, и он пытался сделать максимум, но шайба должна была попасть в ворота», – заявил капитан «Эдмонтона».