Макдэвид о голе «Далласу» в овертайме: «Прошу прощения за то, что заставил всех задержаться»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Джейк Эттинджер Хоккей

Коннор Макдэвид прокомментировал победный гол в игре с «Далласом».

В первом матче финала Западной конференции «Эдмонтон» обыграл «Старс» во втором овертайме со счетом 3:2.

27-летний форвард забросил победную шайбу.

«Прошу прощения за то, что заставил всех задержаться», – сказал Коннор Макдэвид.

Также он прокомментировал упущенный момент в первом овертайме.

«Я должен был забить, шайба должна была попасть в сетку.

Эттинджер – хороший вратарь, и он пытался сделать максимум, но шайба должна была попасть в ворота», – заявил капитан «Эдмонтона».

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