Макдэвид о голе «Далласу» в овертайме: «Прошу прощения за то, что заставил всех задержаться»
Коннор Макдэвид прокомментировал победный гол в игре с «Далласом».
В первом матче финала Западной конференции «Эдмонтон» обыграл «Старс» во втором овертайме со счетом 3:2.
27-летний форвард забросил победную шайбу.
«Прошу прощения за то, что заставил всех задержаться», – сказал Коннор Макдэвид.
Также он прокомментировал упущенный момент в первом овертайме.
«Я должен был забить, шайба должна была попасть в сетку.
Эттинджер – хороший вратарь, и он пытался сделать максимум, но шайба должна была попасть в ворота», – заявил капитан «Эдмонтона».