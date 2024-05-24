Никита Задоров: «Калгари» даже не номер один в Альберте. Фанатская база «Ванкувера» намного больше. У «Эдмонтона» обширная история»

Никита Задоров провокационно высказался в адрес статуса «Калгари».

В «Ванкувер» хоккеист перешел по ходу сезона из «Калгари». В плей-офф россиянин набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

«Хоккей в Канаде отличается. Я могу сравнить с «Калгари», но мне кажется, что фанатская база « » намного больше. « » даже не команда номер один в Альберте.

Болельщиков « » больше, потому что у них более обширная история, которая длится на протяжении многих лет.

«Ванкувер» – это другой уровень. Болельщикам очень хотелось увидеть хоккей в плей-офф. Прошло восемь лет. Много замечательных традиций. Клуб раньше не выигрывал . И это, вероятно, оказывает больше давления.

Но это было невероятно. У меня ощущение, что во время плей-офф вокруг команды сплотился весь город. Это было потрясающее время. Я наслаждался каждой секундой», – сказал .