Никита Задоров: «Калгари» даже не номер один в Альберте. Фанатская база «Ванкувера» намного больше. У «Эдмонтона» обширная история»

Теги болельщики Кубок Стэнли Ванкувер Калгари Эдмонтон НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров провокационно высказался в адрес статуса «Калгари».

В «Ванкувер» хоккеист перешел по ходу сезона из «Калгари». В плей-офф россиянин набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

«Хоккей в Канаде отличается. Я могу сравнить с «Калгари», но мне кажется, что фанатская база «Ванкувера» намного больше. «Калгари» даже не команда номер один в Альберте.

Болельщиков «Эдмонтона» больше, потому что у них более обширная история, которая длится на протяжении многих лет.

«Ванкувер» – это другой уровень. Болельщикам очень хотелось увидеть хоккей в плей-офф. Прошло восемь лет. Много замечательных традиций. Клуб раньше не выигрывал Кубок Стэнли. И это, вероятно, оказывает больше давления.

Но это было невероятно. У меня ощущение, что во время плей-офф вокруг команды сплотился весь город. Это было потрясающее время. Я наслаждался каждой секундой», – сказал Никита Задоров.

23 комментария
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Ответ MachineGunKelly
Комментарий скрыт
"с человеком его родители не общаются". Или он не общается с ними из-за того, что у них вместо мозга и понимания сына ТВ.
+35
-10
+25
Не особо погружён в НХЛ, возможно так и есть, как говорит Никита, но это некрасиво, с его стороны, такое про бывший клуб говорить
+15
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Очень некорректно. Обычно хоккеисты такое себе не позволяют. По крайней мере на публику.

Спасибо, я очень рад был играть в вашей франшизе, отличные партнёры и город, мне все понравилось, но надо двигаться дальше.
+9
-2
+7
Обида у него в отношении Флеймс (которые не собирались предлагать ему новый контракт) осталась, конечно. Когда Флеймс играли в РО, там тоже весь город перекрашивался в красно-белые цвета.
+5
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+3
Проиграл - закрой на время фонтан, успеешь в новом сезоне.
+7
-5
+2
Подкинул дровишек))
+2
0
+2
Ответ MachineGunKelly
Комментарий скрыт
Это лишь говорит о том что это за родители .... пустое место
+5
-4
+1
Ответ Maasd4m
Подкинул дровишек))
на вентилятор дрова не кидают)
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Комментарий удален модератором
Ответ MachineGunKelly
Комментарий удален модератором
500 минусов
0
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0
Ответ scorp19
Это лишь говорит о том что это за родители .... пустое место
Комментарий удален модератором
Ответ Glyb Aleksey
Обида у него в отношении Флеймс (которые не собирались предлагать ему новый контракт) осталась, конечно. Когда Флеймс играли в РО, там тоже весь город перекрашивался в красно-белые цвета.
где сейчас флемс?
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Ответ Glyb Aleksey
Обида у него в отношении Флеймс (которые не собирались предлагать ему новый контракт) осталась, конечно. Когда Флеймс играли в РО, там тоже весь город перекрашивался в красно-белые цвета.
смех да и только
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Недалёкий чувак, увы
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Парни, я согласен, что Задор порой немного громче говорит, чем надо бы в современном политкорректно мире, но... Вас самих не утомили эти бесконечные разговоры ни о чём ото всех остальных? Сотни, тысячи интервью, в которых люди НЕ ГОВОРЯТ НИЧЕГО на протяжении что экспресс в 30 секунд, что объёмном разговоре на 2 часа. Все что-то рассказывают, выражают свое мнение и отношение, при этом не рассказывая ничего, и никакого мнения и отношения не демонстрируя. Всё у всех настолько приторно, скучно. Откройте любое интервью любого современного медийного человека. И вы не поймёте из него ничего. Вы увидите, как человек старается никого не обидеть, не задеть, ничего толком не сказать. Ведь ЛЮБАЯ информация сейчас может быть воспринята кем-то как обида или оскорбление. Ужасное время боязни высказываний. А Задор... Да пусть хотя бы он один будет такой. Тем более ничего обидного он не сказал, никого не оскорбил, вы и сами прекрасно знаете, что Ойлерз популярнее Флеймз.
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У Калгари хотя бы победа в Кубке Стэнли есть.
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Чего только не скажет ради хорошего контракта в Ванкувере
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Токсичный
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Задоров вообще слишком часто провокационно говорит.
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