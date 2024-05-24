Генменеджер «Ванкувера» об игре Михеева: «Это не ошибка Ильи, что его поставили в топ-6. Это моя ошибка. Еще не видел парня, настолько работающего над своей игрой»

Патрик Альвин прокомментировал трудности в игре Ильи Михеева.

Нападающий «Ванкувера» не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф Кубка Стэнли при полезности «минус 4».

Контракт хоккеиста с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Это не его ошибка, что его поставили в топ-6. Это моя ошибка. Не думаю, что кто-то ожидал, что Илья войдет в топ-6 игроков. Он хороший хоккеист между вторым и третьим звеньями.

И я еще не видел парня, который настолько усердно работает над своей игрой, чтобы стать лучше.

Конечно, жаль, что кто-то теряет уверенность в себе, как это произошло с Ильей. У него были голевые моменты, он старался. Я убежден, что он вернется и принесет ту ценность, которую в себе несет.

Моя работа состоит в том, чтобы поставить игроков в положение, чтобы они добились успеха», – сказал генеральный менеджер « » Патрик Альвин.