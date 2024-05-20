Кожевников о ЧМ-2024: «Не смотрел ни одной игры и не хочу. Без России неинтересно следить за турниром. Полуфиналы и финал посмотрю, возможно»

Александр Кожевников поделился мнением о ЧМ-2024.

Турнир проходит в Чехии. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не участвуют в чемпионате.

«Вообще не смотрел ни одной игры и не хочу. Неинтересно следить за турниром без сборной России.

Возможно, посмотрю решающие стадии – полуфиналы и финал. Там, наверное, будет за кем последить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.