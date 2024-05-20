Кожевников о ЧМ-2024: «Не смотрел ни одной игры и не хочу. Без России неинтересно следить за турниром. Полуфиналы и финал посмотрю, возможно»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о ЧМ-2024.

Турнир проходит в Чехии. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не участвуют в чемпионате.

«Вообще не смотрел ни одной игры и не хочу. Неинтересно следить за турниром без сборной России.

Возможно, посмотрю решающие стадии – полуфиналы и финал. Там, наверное, будет за кем последить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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10 комментариев
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Передайте Саше, что в полуфинале и финале нас тоже не будет, так что можно не смотреть, не появится ничего интересного, не за кем следить.
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Кожевникову чемпионат мира настолько неинтересен, что почти каждый день говорит об этом.
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Надень фуфайку, засади стакан самогона, залезь под одеяло и не смотри!!!
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Интересно, какой процент населения России волнует, что смотрит Кожевников, болеющий за Казахстан на чемпионате по распитию чешского пива...
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