Шипачеву сообщили об уходе из «Ак Барса». Расторжение контракта с компенсацией или без – основной вариант для клуб и хоккеиста

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев покидает «Ак Барс» – хоккеисту сообщили об этом.

Руководством казанского клуба сообщило 37-летнему нападающему, что он не продолжит выступления за «Ак Барс», об этом сообщил «Бизнес Online».

У хоккеиста действует контракт с клубом до 2025 года, поэтому на данный момент прорабатываются варианты расставания с игроком.

Основной вариант – расторжение контракта с выплатой или без выплаты компенсации.

В прошедшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

7 комментариев
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Игрок уже ветеранистый нужно выбирать команды поскромнее.
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В Динамо надо было оставаться а сейчас придётся заканчивать.
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Основной вариант для чиновников клуба это без компенсации)
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В Амур. Там банда собирается.
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Попылит еще в Москве. Витязь или что то типа. Куньлунь подойдет из московских. Куньлунь будет играть?
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Пора в клуб по-проще, где не будет главным центром, от которого ждут весь результат. В Ак Барсе на этом и погорел.
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