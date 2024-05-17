Шипачеву сообщили об уходе из «Ак Барса». Расторжение контракта с компенсацией или без – основной вариант для клуб и хоккеиста
Вадим Шипачев покидает «Ак Барс» – хоккеисту сообщили об этом.
Руководством казанского клуба сообщило 37-летнему нападающему, что он не продолжит выступления за «Ак Барс», об этом сообщил «Бизнес Online».
У хоккеиста действует контракт с клубом до 2025 года, поэтому на данный момент прорабатываются варианты расставания с игроком.
Основной вариант – расторжение контракта с выплатой или без выплаты компенсации.
В прошедшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.