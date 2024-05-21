Александр Кожевников: «Мичков и Юров готовы с ходу заиграть в НХЛ. Матвею желаю удачи в «Филадельфии». У него будет возможность показать свой потенциал»

Теги Металлург Мг СКА возможные переходы Филадельфия Миннесота НХЛ КХЛ Александр Кожевников Матвей Мичков Данила Юров Хоккей

Александр Кожевников высказался о возможном отъезде Матвея Мичкова в НХЛ.

Ранее появилась информация, что 19-летний форвард может уехать в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года. 

«Мичков и Данила Юров – это два наших хоккеиста, которые готовы с ходу заиграть в НХЛ.

Юров пока решил остаться в системе «Металлурга», Мичков же, видимо, уезжает. Желаю ему удачи в составе «Филадельфии».

Думаю, у него будет право на ошибку и возможность показать весь свой потенциал», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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1 комментарий
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Пускай едут пробуют. Ромка ещё воспитает , там сынишка подростает уже капитанит в команде.
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