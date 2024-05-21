Александр Кожевников: «Мичков и Юров готовы с ходу заиграть в НХЛ. Матвею желаю удачи в «Филадельфии». У него будет возможность показать свой потенциал»
Александр Кожевников высказался о возможном отъезде Матвея Мичкова в НХЛ.
Ранее появилась информация, что 19-летний форвард может уехать в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года.
«Мичков и Данила Юров – это два наших хоккеиста, которые готовы с ходу заиграть в НХЛ.
Юров пока решил остаться в системе «Металлурга», Мичков же, видимо, уезжает. Желаю ему удачи в составе «Филадельфии».
Думаю, у него будет право на ошибку и возможность показать весь свой потенциал», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.