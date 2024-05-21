Кожевников о ЧМ-2024: «Без России – это первенство двора! Организаторы сами жалеют, что не могут нас взять в участники»

Александр Кожевников назвал ЧМ по хоккею первенством двора без России.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

– Следите за чемпионатом мира?

– Нет, не смотрел ни одну игру.

– Почему?

– Не хочу.

Без России – это не чемпионат мира, а первенство двора! Мне неинтересно.

Может быть, посмотрю полуфиналы и финалы. Возможно, там можно будет за кем-то последить.

Да и вообще организаторы турнира сами жалеют, что не могут нас взять в участники, – сказал двукратный олимпийский чемпион .