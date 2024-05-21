Кожевников о ЧМ-2024: «Без России – это первенство двора! Организаторы сами жалеют, что не могут нас взять в участники»
Александр Кожевников назвал ЧМ по хоккею первенством двора без России.
Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.
– Следите за чемпионатом мира?
– Нет, не смотрел ни одну игру.
– Почему?
– Не хочу.
Без России – это не чемпионат мира, а первенство двора! Мне неинтересно.
Может быть, посмотрю полуфиналы и финалы. Возможно, там можно будет за кем-то последить.
Да и вообще организаторы турнира сами жалеют, что не могут нас взять в участники, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Чемп очень неплохо смотрится, к чехам усиление из Бостона прибыло, сейчас начнется уже серьезная рубка.
посещаемость -- 16306
Организаторы вряд ли переживают😏
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Может быть, посмотрю полуфиналы и финалы.
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Возможно, там можно будет за кем-то последить.
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Без России – это не чемпионат мира, а первенство двора!