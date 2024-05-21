Кожевников о ЧМ-2024: «Без России – это первенство двора! Организаторы сами жалеют, что не могут нас взять в участники»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников назвал ЧМ по хоккею первенством двора без России.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

– Следите за чемпионатом мира?

– Нет, не смотрел ни одну игру.

– Почему?

– Не хочу.

Без России – это не чемпионат мира, а первенство двора! Мне неинтересно.

Может быть, посмотрю полуфиналы и финалы. Возможно, там можно будет за кем-то последить.

Да и вообще организаторы турнира сами жалеют, что не могут нас взять в участники, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

19 комментариев
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Каждый день Хедмана и Годро у себя во дворе вижу.
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т.е. когда Россия участвовала, то она последние годы даже некоторые дворовые команды обыграть не могла?)
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Кожевников: вчера выпил две бутылки, и мне лично позвонил Тардиф!
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Именно так выглядит обиженный 65-летний ребенок.
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Бедные чехи! Разорятся из-за такой посещаемости! Хотя стоп...
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Да слышали уже. Кстати, чтобы выиграть первенство двора, тоже надо яйца иметь.
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Амбассадор КБ как всегда стабилен!
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да все только рады, что россии нет. а то зарядили бы судей как в 2014
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Ни одной игры не смотрел, но там чемпионат двора)
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Нелеп и смешон этот Кожевников или тот, кто за него пишет))
Чемп очень неплохо смотрится, к чехам усиление из Бостона прибыло, сейчас начнется уже серьезная рубка.
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Австрия-Великобритания на сайте ИИХФ
посещаемость -- 16306
Организаторы вряд ли переживают😏
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ахахахахахахахаха))))))))))))))))))
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первенство двора...н-да...
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Организаторы, конечно, лично ему об этом сообщили.
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Мне неинтересно.
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Может быть, посмотрю полуфиналы и финалы.
@
Возможно, там можно будет за кем-то последить.
@
Без России – это не чемпионат мира, а первенство двора!
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"Не читал, но осуждаю!"
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Каждый божий день одно и тоже... Да поняли мы уже, остановись, Кожева))
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Этот выживший из ума маразматик,уже достал
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