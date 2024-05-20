Кожевников о «Тракторе»: «Волков взял ответственность за приход Гру на себя. Правильный поступок. Весной напомним ему об этих словах. Хоккей – мудрая игра, он всех рассудит»

Теги Трактор Алексей Волков Алексей Заварухин КХЛ Бенуа Гру Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о словах Алексея Волкова про штаб «Трактора».

– Ваше интервью недельной давности про тренерские назначения в «Тракторе» вызвало резонанс – особенно на Урале. Удивлены?

– Знаете, меня порадовала реакция генерального менеджера «Трактора» Волкова, он взял всю ответственность за уход Заварухина и приход Гру на себя. Правильный поступок для управленца. 

У нас все ходы записаны, весной напомним Волкову об этих словах. Хоккей – мудрая игра, он всех рассудит, в том числе канадскую бригаду Гру.

И будем надеяться, что даже с фамилией Волков человек не получит от хоккея «волчий билет», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Волков о смене тренера в «Тракторе»: «Понимаю, что хоккейная общественность в недоумении. Доверьтесь профессионалам. На критику ответим игрой»

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3 комментария
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Как бы к новому году не пришлось напоминать))
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пока в завязке, но как говориться вечер всех рассудит
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Манагер Волков подарил сертификат в кб?)
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