Кожевников о «Тракторе»: «Волков взял ответственность за приход Гру на себя. Правильный поступок. Весной напомним ему об этих словах. Хоккей – мудрая игра, он всех рассудит»

Александр Кожевников высказался о словах Алексея Волкова про штаб «Трактора».

– Ваше интервью недельной давности про тренерские назначения в «Тракторе» вызвало резонанс – особенно на Урале. Удивлены?

– Знаете, меня порадовала реакция генерального менеджера « » , он взял всю ответственность за уход и приход Гру на себя. Правильный поступок для управленца.

У нас все ходы записаны, весной напомним Волкову об этих словах. Хоккей – мудрая игра, он всех рассудит, в том числе канадскую бригаду Гру.

И будем надеяться, что даже с фамилией Волков человек не получит от хоккея «волчий билет», – заявил двукратный олимпийский чемпион .

Волков о смене тренера в «Тракторе»: «Понимаю, что хоккейная общественность в недоумении. Доверьтесь профессионалам. На критику ответим игрой»