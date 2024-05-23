Гончаров об увлечении хоббихорсингом: «Знакомые смеются, многие не понимают. А у меня тем временем уже есть лошадь, поэтому я на шаг впереди. Кличку пока не придумал – нужно все-таки на выездку выйти»

Максим Гончаров поделился мнением о хоббихорсинге.

Хоббихорсинг – вид спорта, в котором участники выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях. В России проводятся соревнования с 2019 года.

– У тебя уже хорс появился.

– Подарили. В соцсетях регулярно афишировал новое увлечение, репостил видосики. Даже подписал аккаунт: «Амбассадор хоббихорсинга в России». Сам себе придумал звание, но, надеюсь, скоро закрепим уже официально.

И людей зацепило. Сказали: «Ну, на тебе лошадь». Теперь я владелец лошади, пускай и ненастоящей. Кличку пока не придумал – нужно все-таки на выездку выйти, чтобы понять.

– Пробовал уже тренироваться с хорсом?

– Еще нет, но у меня большие планы. Сейчас потеплеет, и буду реализовывать задумки. Планирую соединить несколько видов спорта – и хоббихорсинг там тоже присутствует. Но пока это тайна.

– Как в соцсетях реагировали на твое увлечение? Что писали?

– Знакомые смеются в основном. Воспринимают с юмором, многие не понимают. Но это нормально. Из знакомых никто не решил сам попробовать – боятся.

А у меня тем временем уже есть лошадь, поэтому я на шаг впереди, – сказал экс-игрок клубов КХЛ Максим Гончаров в интервью Sports.

Экс-игрок КХЛ Гончаров о хоббихорсинге: «Не понимаю хейта – это действительно спорт, поразило, через какие высокие планки они прыгают. Выглядит странно, но в жизни столько странных занятий»

«Когда разговаривают с хорсом, я это не принимаю и борюсь как могу. С соревнований исключают, даже если ты поигогокал». Спортсменка Шульга о хоббихорсинге