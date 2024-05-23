Гончаров об увлечении хоббихорсингом: «Знакомые смеются, многие не понимают. А у меня тем временем уже есть лошадь, поэтому я на шаг впереди. Кличку пока не придумал – нужно все-таки на выездку выйти»

Теги Авангард Салават Юлаев ЦСКА Спартак Максим Гончаров КХЛ Хоккей

Максим Гончаров поделился мнением о хоббихорсинге.

Хоббихорсинг – вид спорта, в котором участники выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях. В России проводятся соревнования с 2019 года.

– У тебя уже хорс появился.

– Подарили. В соцсетях регулярно афишировал новое увлечение, репостил видосики. Даже подписал аккаунт: «Амбассадор хоббихорсинга в России». Сам себе придумал звание, но, надеюсь, скоро закрепим уже официально. 

И людей зацепило. Сказали: «Ну, на тебе лошадь». Теперь я владелец лошади, пускай и ненастоящей. Кличку пока не придумал – нужно все-таки на выездку выйти, чтобы понять. 

– Пробовал уже тренироваться с хорсом?

– Еще нет, но у меня большие планы. Сейчас потеплеет, и буду реализовывать задумки. Планирую соединить несколько видов спорта – и хоббихорсинг там тоже присутствует. Но пока это тайна.

– Как в соцсетях реагировали на твое увлечение? Что писали?

– Знакомые смеются в основном. Воспринимают с юмором, многие не понимают. Но это нормально. Из знакомых никто не решил сам попробовать – боятся.

А у меня тем временем уже есть лошадь, поэтому я на шаг впереди, – сказал экс-игрок клубов КХЛ Максим Гончаров в интервью Sports.

Экс-игрок КХЛ Гончаров о хоббихорсинге: «Не понимаю хейта – это действительно спорт, поразило, через какие высокие планки они прыгают. Выглядит странно, но в жизни столько странных занятий»

«Когда разговаривают с хорсом, я это не принимаю и борюсь как могу. С соревнований исключают, даже если ты поигогокал». Спортсменка Шульга о хоббихорсинге

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9 комментариев
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Назови ее Ротен. И гоняй))
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Тот момент, когда начал троллить и уже не можешь остановится.
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Не ну двухметровый 100-килограммовый Гонча на игрушечной лошадке это зрелище незабываемое, думаю.
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Курнул что-ли.
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А есть, интересно, инцелы-хоббихорсингисты?
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Или клиника или вообще заняться нечем ,что тоже ненормально.
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Ответ Фут.Боль
А есть, интересно, инцелы-хоббихорсингисты?
Только инцелы среди палконаездников и есть. Возможно за редким исключением. Может не все признаются, но если тебе есть кем заняться, ты об палку на потеху публике тереться не будешь.
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Ответ Ermak71
Или клиника или вообще заняться нечем ,что тоже ненормально.
Сказал же чувак, что с психологом пообщался. В принципе, всё логично. 😄
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Ответ Ermak71
Или клиника или вообще заняться нечем ,что тоже ненормально.
пора привыкнуть, что Гоча постоянно всех стебет. Не воспринимай серьезно это иниервью
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