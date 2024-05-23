Гончаров об увлечении хоббихорсингом: «Знакомые смеются, многие не понимают. А у меня тем временем уже есть лошадь, поэтому я на шаг впереди. Кличку пока не придумал – нужно все-таки на выездку выйти»
Максим Гончаров поделился мнением о хоббихорсинге.
Хоббихорсинг – вид спорта, в котором участники выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях. В России проводятся соревнования с 2019 года.
– У тебя уже хорс появился.
– Подарили. В соцсетях регулярно афишировал новое увлечение, репостил видосики. Даже подписал аккаунт: «Амбассадор хоббихорсинга в России». Сам себе придумал звание, но, надеюсь, скоро закрепим уже официально.
И людей зацепило. Сказали: «Ну, на тебе лошадь». Теперь я владелец лошади, пускай и ненастоящей. Кличку пока не придумал – нужно все-таки на выездку выйти, чтобы понять.
– Пробовал уже тренироваться с хорсом?
– Еще нет, но у меня большие планы. Сейчас потеплеет, и буду реализовывать задумки. Планирую соединить несколько видов спорта – и хоббихорсинг там тоже присутствует. Но пока это тайна.
– Как в соцсетях реагировали на твое увлечение? Что писали?
– Знакомые смеются в основном. Воспринимают с юмором, многие не понимают. Но это нормально. Из знакомых никто не решил сам попробовать – боятся.
А у меня тем временем уже есть лошадь, поэтому я на шаг впереди, – сказал экс-игрок клубов КХЛ Максим Гончаров в интервью Sports.
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