«Шанхай» – главный претендент на Голдобина. Форвард «Спартака» находится на драфте отказов (Артур Хайруллин)

«Шанхай» стал главным претендентом на Николая Голдобина из «Спартака».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Сегодня красно-белые добавили 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.

При наличии нескольких предложений, приоритет будет отдан клубу, занявшему более низкую строчку в прошлом регулярном чемпионате.

В минувшем сезоне Голдобин набрал 55 (21+34) очков в 62 играх за «Спартак » в регулярном чемпионате, а также 12 (3+9) очков за 12 матчей в Кубке Гагарина.

Агент Голдобина об игроке на драфте отказов: «Это намеренно сделано сейчас, думаю. Команды укомплектованы – сложно сказать, кто его возьмет»