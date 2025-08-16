«Спартак» дважды предлагал Голдобину переподписать контракт. Форвард говорил, что хочет в НХЛ, потом – что нужна больше зарплата («Mash на спорте»)

  • Спортс
«Спартак» дважды предлагал Николаю Голдобину переподписать контракт.

Ранее красно-белые добавили 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов спортивные права на него могут перейти в другой клуб Фонбет чемпионата КХЛ.

«Спартак» дважды предлагал хоккеисту новый контракт, но Голдобин отказывался. Сначала говорил, что хочет в НХЛ, потом – что нужна больше зарплата.

В итоге красно-белые приняли решение избавиться от игрока», – сказано в сообщении телеграм-канала «Mash на спорте».

В прошлом сезоне Голдобин набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в регулярном чемпионате, а также 12 (3+9) очков за 12 матчей в Кубке Гагарина.

Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Ерыкалов о том, что «Спартак» предлагает Голдобину обмен: «Речь не о СКА или топ-клубе, а о «Барысе», «Амуре» и так далее. Это выглядит как угроза: не подписываешься – поедешь далеко»

