  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Серебряков о переходе из СКА в «Авангард»: «Некоторым надо поменять команду, чтобы начать показывать уровень. Когда ты железный первый номер, чувствуешь себя спокойнее»
0

Серебряков о переходе из СКА в «Авангард»: «Некоторым надо поменять команду, чтобы начать показывать уровень. Когда ты железный первый номер, чувствуешь себя спокойнее»

Никита Серебряков прокомментировал переход из СКА в «Авангард».

Армейцы обменяли голкипера по ходу минувшего регулярного чемпионата.

– Можно сказать, что переход из СКА в «Авангард» вдохнул в вас новую жизнь, позволил поверить в себя, выйти на пик формы? СКА взял вас из «Адмирала» в статусе лучшего голкипера лиги, а потом тренеры армейского клуба перестали вам доверять.

– Я надеюсь, что пик формы у меня еще впереди, если говорить о карьере. Всегда есть куда расти. А насчет перехода не зря же говорят: некоторым игрокам надо поменять команду, чтобы начать показывать свой уровень.

Опять же, я попал в топ-организацию, с новыми эмоциями, в «Авангарде» в тот момент шла большая перестройка, так что было интересно на это посмотреть и в этом поучаствовать.

Сразу получилось пару матчей хорошо сыграть, почувствовать уверенность, ребята мне очень помогли, за что им спасибо большое. Так что влился в коллектив, все сложилось удачно.

– Что для вас важно как для вратаря – быть первым номером, биться за этот пост, участвовать в жесткой конкуренции?

– Сложно сказать, я об этом не думаю. Когда ты железный первый номер, наверное, чувствуешь себя спокойнее. Но тут все от человека зависит. Я, например, всегда требую с себя по максимуму, не важно, в каком я статусе – первый номер или не первый.

Даже когда в «Торпедо» играл, провел не так много матчей за сезон – 14 или 15, но в каждом старался выложиться по максимуму.

Любому игроку хочется быть на первых ролях – в первой пятерке, в первом большинстве, первым вратарем, поэтому я не обращаю на это внимания.

Больше стараюсь концентрироваться на своей игре, сделать так, чтобы команда выиграла, и прибавлять от матча к матчу, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoНикита Серебряков
logoТорпедо
психология
logoСКА
logoАвангард
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Серебряков об «Авангарде»: «Клуб проделал невероятную работу по усилению, сколько обменов было! Надо поскорее сплотить это все в один коллектив»
1вчера, 06:55
Серебряков о том, жалеет ли о переходе в СКА из «Адмирала»: «А смысл жалеть? Это был первый для меня опыт выступления за топ-клуб. Набрался навыков, умений, поправил здоровье»
214 августа, 20:13
Серебряков о сборах «Авангарда» в Петербурге: «Окунулись в атмосферу города, окультурились и получили замечательные эмоции. Нам сделали отличную программу»
114 августа, 16:54
Главные новости
«Шанхай» – главный претендент на Голдобина. Форвард «Спартака» находится на драфте отказов (Артур Хайруллин)
324 минуты назад
«Шанхай» подписал контракты со Спунером, Меркли, Кареевым, Сомерби и Попугаевым
238 минут назад
Агент Голдобина об игроке на драфте отказов: «Это намеренно сделано сейчас, думаю. Команды укомплектованы – сложно сказать, кто его возьмет»
353 минуты назад
Контрольные матчи. «Спартак» играет с новокузнецким «Металлургом», «Сибирь» победила «Сокол»
157 минут назадLive
«Спартак» дважды предлагал Голдобину переподписать контракт. Форвард говорил, что хочет в НХЛ, потом – что нужна больше зарплата («Mash на спорте»)
12сегодня, 10:12
«Спартак» поместил Голдобина в список отказов. У форварда 67 очков за 74 игры в прошлом сезоне
40сегодня, 09:55
Артюхин о фаворитах Востока: «Авангард» и «Металлург» составят «Трактору» серьезную конкуренцию. Стоит ожидать плотную борьбу»
4сегодня, 09:36
Баландин об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «О прошлом жалеют слабые. Гашек играл с российскими хоккеистами, теперь его высказывания выглядят некрасиво»
сегодня, 09:23
Генменеджер «Авангарда» о слухах про новый скандал с Маклаудом: «Это может быть хайпом на пойманной волне. Стараемся понять ситуацию, пока информации нет»
2сегодня, 08:59
Ги Буше о приходе в «Авангард»: «Клуб штормило, я затыкал течи в прохудившейся крыше. Критический момент пройден, хочется починить ее основательно – лето прошло в этой работе»
3сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Кудашов о здоровье Михеева: «Допуска от медицины пока нет. Идут тесты, все продолжается»
10 минут назад
Экс-защитник ЦСКА Клаэссон: «Со «Спартаком» были переговоры. Выбрал «Динамо» из-за игроков – здесь много сильных хоккеистов»
сегодня, 09:12
Рябыкин о Радулове: «Пример для молодежи, прибыл на сбор в отличной форме. Система Хартли отлично знакома ему по НХЛ»
1сегодня, 08:15
Баландин о том, что Ливо выбрал «Трактор», а не «Ак Барс»: «Он оценил тренеров. Гатиятулин – не того уровня специалист. Казанцы скатились до уровня середняка»
5сегодня, 07:55
Ги Буше о приходе Хартли в «Локомотив»: «Удивлен, что Боб вернулся! У него была четкая позиция, что не будет тренировать. Может, решил принять новый вызов. Уверен, что КХЛ это пойдет на пользу»
1сегодня, 07:40
Коньков об иностранных тренерах в КХЛ: «Приглашение четырех канадцев – звонок о том, что клубы не могут найти русских тренеров, способных дать результат»
1сегодня, 07:10
Монтур о приглашении в летний лагерь Канады перед Олимпиадой: «Когда играет элита элит, хочется стать частью этого. Я хорошо сыграл на ЧМ, и теперь все знают, как я могу помочь команде»
сегодня, 04:58
Артюхин об уходе Ливо из «Салавата»: «Со стороны Уфы это выглядело не очень. Клуб не по спортивным интересам поступил, но на бумаге вопросов нет»
2сегодня, 04:45
Канада не вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, уступив США в полуфинале. На предыдущих 7 турнирах был только один финал без канадцев – когда команда не приехала
2сегодня, 03:40
Коньков о Галлане: «Сборная Канады и «Шанхай» – разный уровень, важны исполнители. Нужно тренерское мастерство, чтобы сколотить команду. Не будет результата – его штаб заменят»
вчера, 20:54