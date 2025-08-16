Серебряков о переходе из СКА в «Авангард»: «Некоторым надо поменять команду, чтобы начать показывать уровень. Когда ты железный первый номер, чувствуешь себя спокойнее»

Никита Серебряков прокомментировал переход из СКА в «Авангард».

Армейцы обменяли голкипера по ходу минувшего регулярного чемпионата.

– Можно сказать, что переход из СКА в «Авангард» вдохнул в вас новую жизнь, позволил поверить в себя, выйти на пик формы? СКА взял вас из «Адмирала» в статусе лучшего голкипера лиги, а потом тренеры армейского клуба перестали вам доверять.

– Я надеюсь, что пик формы у меня еще впереди, если говорить о карьере. Всегда есть куда расти. А насчет перехода не зря же говорят: некоторым игрокам надо поменять команду, чтобы начать показывать свой уровень.

Опять же, я попал в топ-организацию, с новыми эмоциями, в «Авангарде » в тот момент шла большая перестройка, так что было интересно на это посмотреть и в этом поучаствовать.

Сразу получилось пару матчей хорошо сыграть, почувствовать уверенность, ребята мне очень помогли, за что им спасибо большое. Так что влился в коллектив, все сложилось удачно.

– Что для вас важно как для вратаря – быть первым номером, биться за этот пост, участвовать в жесткой конкуренции?

– Сложно сказать, я об этом не думаю. Когда ты железный первый номер, наверное, чувствуешь себя спокойнее. Но тут все от человека зависит. Я, например, всегда требую с себя по максимуму, не важно, в каком я статусе – первый номер или не первый.

Даже когда в «Торпедо » играл, провел не так много матчей за сезон – 14 или 15, но в каждом старался выложиться по максимуму.

Любому игроку хочется быть на первых ролях – в первой пятерке, в первом большинстве, первым вратарем, поэтому я не обращаю на это внимания.

Больше стараюсь концентрироваться на своей игре, сделать так, чтобы команда выиграла, и прибавлять от матча к матчу, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков .