«Динамо» подпишет со Слепышевым контракт на год. Сейчас форвард на пробном соглашении (Metaratings)

«Динамо» подпишет контракт с Антоном Слепышевым.

По данным Metaratings, соглашение с 31-летним форвардом будет рассчитано на год. Ранее Слепышев заключил с бело-голубыми пробный договор.

Сообщалось, что такой формат был выбран из-за трудностей «Динамо» с потолком зарплат.

В прошлом сезоне Слепышев провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 4».

В плей-офф он сыграл 10 матчей и отметился 2 (2+0) результативными действиями при полезности «минус 1».

Форвард «Динамо» Артем Михеев может пропустить сезон из-за проблем с сердцем. Клуб выведет его контракт с зарплатой 28 млн рублей из-под потолка

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
