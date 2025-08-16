«Динамо» подпишет со Слепышевым контракт на год. Сейчас форвард на пробном соглашении (Metaratings)

«Динамо» подпишет контракт с Антоном Слепышевым.

По данным Metaratings, соглашение с 31-летним форвардом будет рассчитано на год. Ранее Слепышев заключил с бело-голубыми пробный договор.

Сообщалось , что такой формат был выбран из-за трудностей «Динамо » с потолком зарплат.

В прошлом сезоне Слепышев провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 4».

В плей-офф он сыграл 10 матчей и отметился 2 (2+0) результативными действиями при полезности «минус 1».

