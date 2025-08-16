«Динамо» подпишет со Слепышевым контракт на год. Сейчас форвард на пробном соглашении (Metaratings)
«Динамо» подпишет контракт с Антоном Слепышевым.
По данным Metaratings, соглашение с 31-летним форвардом будет рассчитано на год. Ранее Слепышев заключил с бело-голубыми пробный договор.
Сообщалось, что такой формат был выбран из-за трудностей «Динамо» с потолком зарплат.
В прошлом сезоне Слепышев провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 4».
В плей-офф он сыграл 10 матчей и отметился 2 (2+0) результативными действиями при полезности «минус 1».
Форвард «Динамо» Артем Михеев может пропустить сезон из-за проблем с сердцем. Клуб выведет его контракт с зарплатой 28 млн рублей из-под потолка
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости