Кудашов о здоровье Михеева: «Допуска от медицины пока нет. Идут тесты, все продолжается»
Алексей Кудашов отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем у Артема Михеева.
Ранее появилась информация, что форвард «Динамо» может пропустить сезон по медицинским показаниям.
– Думаю, что про Артема было достаточно сказано. На данный момент статус такой – пока нет допуска от медицины. Вот и все.
– Он пропускает сезон?
– Давайте идти по ступенькам. Сейчас все равно идут эти медицинские тесты. Все продолжается. Не хочу сейчас поднимать эту тему, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
В прошлом сезоне Михеев провел 80 матчей за бело-голубых с учетом плей-офф и набрал 22 (13+9) очков при полезности «плюс 18».
Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости