Кудашов о здоровье Михеева: «Допуска от медицины пока нет. Идут тесты, все продолжается»

Алексей Кудашов отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем у Артема Михеева.

Ранее появилась информация , что форвард «Динамо » может пропустить сезон по медицинским показаниям.

– Думаю, что про Артема было достаточно сказано. На данный момент статус такой – пока нет допуска от медицины. Вот и все.

– Он пропускает сезон?

– Давайте идти по ступенькам. Сейчас все равно идут эти медицинские тесты. Все продолжается. Не хочу сейчас поднимать эту тему, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов .

В прошлом сезоне Михеев провел 80 матчей за бело-голубых с учетом плей-офф и набрал 22 (13+9) очков при полезности «плюс 18».

Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»