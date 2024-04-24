СКА, «Спартак» и «Автомобилист» чаще остальных проверяли на допинг в марте – по 8 игроков. У ЦСКА, «Амура» и «Лады» – по 2 хоккеиста

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СКА, «Спартак» и «Автомобилист» проверяли на допинг чаще других в марте.

Согласно материалам РУСАДА, по восемь игроков этих клубов проверили на допинг в первый месяц весны.

В составе «Спартака» проверку прошли Илья Ковальчук, Иван Морозов, Дмитрий Николаев, Павел Порядин, Герман Рубцов, Роман Рукавишников, Никита Сусуев и Дмитрий Вишневский.

От СКА – Василий Глотов, Никита Камалов, Александр Никишин, Сергей Сапего, Артем Сергеев, Михаил Воробьев, Иван Выдренков и Артем Земченок. 

У «Автомобилиста» – Ник Эберт, Артем Каштанов, Степан Хрипунов, Семен Кизимов, Илья Овчинников, Даниил Романцев, Ярослав Трофимов и Кирилл Воробьев.

Всего РУСАДА в марте протестировало 79 игроков КХЛ.

В «Авангарде» и московском «Динамо» было проверено по семь хоккеистов, в «Локомотиве» и «Тракторе» – по шесть, в «Северстали», «Торпедо», «Металлурге», «Ак Барсе» и минском «Динамо» – по четыре, в «Салавате Юлаеве» – три, в «Амуре», «Ладе» и ЦСКА – по два.

Ранее сообщалось, что КХЛ провела 116 проверок на допинг в первых трех раундах плей-офф.

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3 комментария
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У СКА тренера проверить надо
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Ответ Bartez1986
У СКА тренера проверить надо
провалит скорее всего)))
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Ответ Bartez1986
У СКА тренера проверить надо
Там и без проверки видно - допинг из ноздрей высыпается😌😇😁
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