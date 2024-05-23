Экс-игрок КХЛ Гончаров о хоббихорсинге: «Не понимаю хейта – это действительно спорт, поразило, через какие высокие планки они прыгают. Выглядит странно, но в жизни столько странных занятий»

Теги Авангард Салават Юлаев Спартак Максим Гончаров КХЛ Хоккей

Максим Гончаров рассказал об увлечении хоббихорсингом.

Хоббихорсинг – вид спорта, в котором участники выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях. В России проводятся соревнования с 2019 года.

– Как ты узнал о хоббихорсинге?

– Из соцсетей – попалось видео с соревнований. Сначала было смешно, но потом заинтересовался.

Впечатлило, как много людей этим увлекаются, что на соревнованиях зрители в большом количестве. Подумал: «Хочу так же. 100% надо пробовать».

Загорелся попасть на турнир, чтобы посмотреть изнутри – на атмосферу, на людей, понять, почему им нравится. В целом погрузиться в этот спорт.

Писал в Федерацию хоббихорсинга России, но там пока не отвечают.

– Ты из супербрутального хоккея, где огромные нагрузки, силовые приемы и драки, а хоббихорсинг легкая мишень для хейта – в комментах разброс от троллинга до пожеланий уехать в психушку. Тебе не казался этот спорт странным?

– Честно скажу, это и правда выглядит странно, но у нас в жизни, если вдуматься, столько странных занятий. Если людям нравится хоббихорсинг, почему их за это нужно осуждать? Они же не лезут в чью-то жизнь, не пытаются навязать, доказать что-то.

Не понимаю хейта. Это как минимум странно. Тем более это действительно спорт.

Меня, например, поразило, через какие высокие планки они прыгают. Надо бегать, делать определенные технические элементы. Какая-никакая, но нагрузка. Плюс очень грациозно выглядит.

Фантазия подключается. Без нее, наверное, сложно поверить, что лошадь настоящая – и получать удовольствие от процесса.

Я обеими руками поддерживаю эту историю, – сказал экс-игрок клубов КХЛ Максим Гончаров в интервью Sports.

«Когда разговаривают с хорсом, я это не принимаю и борюсь как могу. С соревнований исключают, даже если ты поигогокал». Спортсменка Шульга о хоббихорсинге

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26 комментариев
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День хоббихорсинга на спортсе - это прекрасно!
+28
0
+28
Интересно, деятельность Гинера можно назвать хоббихорсингом? )
+16
0
+16
Ответ human_being
Какие шансы хайпануть на теме? Я слесарь, мне 43 - есть шансы стать мастером спорта ? Готов хоть сейчас бросить ремонтировать унитаз и начать шить хорса
Через препятствие то перепрыгнешь без палки хотя бы для начала, а то мастером спорта он стать собрался
+13
0
+13
Какие шансы хайпануть на теме? Я слесарь, мне 43 - есть шансы стать мастером спорта ? Готов хоть сейчас бросить ремонтировать унитаз и начать шить хорса
+13
0
+13
Когда на спортсе уже появится раздел хоббихорсинг?
+6
0
+6
Макс в своем духе)
Какая же он находка для медийки КХЛ)
+6
0
+6
Ответ human_being
Какие шансы хайпануть на теме? Я слесарь, мне 43 - есть шансы стать мастером спорта ? Готов хоть сейчас бросить ремонтировать унитаз и начать шить хорса
Ля, брат, мне 41 - и тоже загорелся.
Мы ж ещё в "классики" попрыгали, а я и к девчонкам в "резиночки" напрашивался, бывало.
Если питерский вдруг - погнали поскачем на выходных?
+6
0
+6
Лучше хоббихорсинг чем хоббибухич или хоббинаркота
+4
0
+4
От хоббихорсинга до хоббивуминга один шаг😂
+3
0
+3
Ответ Tramontana28
Ля, брат, мне 41 - и тоже загорелся. Мы ж ещё в "классики" попрыгали, а я и к девчонкам в "резиночки" напрашивался, бывало. Если питерский вдруг - погнали поскачем на выходных?
Готов присоединиться к тусе
+3
0
+3
Нужно Ротенбергу эту фигню в СКА попробовать. Они тоже кони-пони, только не деревянные.
+2
0
+2
Блин, а я думал это что-то из "Властелина колец"....
+2
0
+2
В детстве тоже занимался этим спортом на профессиональном уровне, кмс наверное точно получил😁
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
День хоббихорсинга на спортсе - это прекрасно!
Спортс познавательный.😎😎😎😎
+2
0
+2
Хоббихорсинг первый шаг к квадробике.
+1
0
+1
выглядит это смешно, каждый человек сходит с ума по своему
+1
0
+1
Ответ Tramontana28
Ля, брат, мне 41 - и тоже загорелся. Мы ж ещё в "классики" попрыгали, а я и к девчонкам в "резиночки" напрашивался, бывало. Если питерский вдруг - погнали поскачем на выходных?
Питер ассы нашли друг друга?))))
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Ответ Мудринич
Готов присоединиться к тусе
Есть кто из Казани? Попрыгаем у памятника Вахитову, рядом с Пенсионным фондом?))
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Ответ human_being
Какие шансы хайпануть на теме? Я слесарь, мне 43 - есть шансы стать мастером спорта ? Готов хоть сейчас бросить ремонтировать унитаз и начать шить хорса
В их выездке возможно, в конкуре нет.
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Ответ Руслан Гафаров
От хоббихорсинга до хоббивуминга один шаг😂
Что такое хоббивуминг?
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Мир сходит с ума...
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Для тех у кого нет денег на настоящую лошадь. Можно ещё хоббирейсинг на игрушечных машинках устроить
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Черт, где Федерация хоббирейсинга Х-1?
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есть целая федерация этой....?!
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Тэг сделайте
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Почему еще отдельной кнопки/раздела на спортс.ру про хобихорсинг до сих пор нет?!
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