Экс-игрок КХЛ Гончаров о хоббихорсинге: «Не понимаю хейта – это действительно спорт, поразило, через какие высокие планки они прыгают. Выглядит странно, но в жизни столько странных занятий»

Максим Гончаров рассказал об увлечении хоббихорсингом.

Хоббихорсинг – вид спорта, в котором участники выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях. В России проводятся соревнования с 2019 года.

– Как ты узнал о хоббихорсинге?

– Из соцсетей – попалось видео с соревнований. Сначала было смешно, но потом заинтересовался.

Впечатлило, как много людей этим увлекаются, что на соревнованиях зрители в большом количестве. Подумал: «Хочу так же. 100% надо пробовать».

Загорелся попасть на турнир, чтобы посмотреть изнутри – на атмосферу, на людей, понять, почему им нравится. В целом погрузиться в этот спорт.

Писал в Федерацию хоббихорсинга России, но там пока не отвечают.

– Ты из супербрутального хоккея, где огромные нагрузки, силовые приемы и драки, а хоббихорсинг легкая мишень для хейта – в комментах разброс от троллинга до пожеланий уехать в психушку. Тебе не казался этот спорт странным?

– Честно скажу, это и правда выглядит странно, но у нас в жизни, если вдуматься, столько странных занятий. Если людям нравится хоббихорсинг, почему их за это нужно осуждать? Они же не лезут в чью-то жизнь, не пытаются навязать, доказать что-то.

Не понимаю хейта. Это как минимум странно. Тем более это действительно спорт.

Меня, например, поразило, через какие высокие планки они прыгают. Надо бегать, делать определенные технические элементы. Какая-никакая, но нагрузка. Плюс очень грациозно выглядит.

Фантазия подключается. Без нее, наверное, сложно поверить, что лошадь настоящая – и получать удовольствие от процесса.

Я обеими руками поддерживаю эту историю, – сказал экс-игрок клубов КХЛ Максим Гончаров в интервью Sports.

«Когда разговаривают с хорсом, я это не принимаю и борюсь как могу. С соревнований исключают, даже если ты поигогокал». Спортсменка Шульга о хоббихорсинге