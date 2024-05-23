Экс-игрок КХЛ Гончаров о хоббихорсинге: «Не понимаю хейта – это действительно спорт, поразило, через какие высокие планки они прыгают. Выглядит странно, но в жизни столько странных занятий»
Максим Гончаров рассказал об увлечении хоббихорсингом.
Хоббихорсинг – вид спорта, в котором участники выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях. В России проводятся соревнования с 2019 года.
– Как ты узнал о хоббихорсинге?
– Из соцсетей – попалось видео с соревнований. Сначала было смешно, но потом заинтересовался.
Впечатлило, как много людей этим увлекаются, что на соревнованиях зрители в большом количестве. Подумал: «Хочу так же. 100% надо пробовать».
Загорелся попасть на турнир, чтобы посмотреть изнутри – на атмосферу, на людей, понять, почему им нравится. В целом погрузиться в этот спорт.
Писал в Федерацию хоббихорсинга России, но там пока не отвечают.
– Ты из супербрутального хоккея, где огромные нагрузки, силовые приемы и драки, а хоббихорсинг легкая мишень для хейта – в комментах разброс от троллинга до пожеланий уехать в психушку. Тебе не казался этот спорт странным?
– Честно скажу, это и правда выглядит странно, но у нас в жизни, если вдуматься, столько странных занятий. Если людям нравится хоббихорсинг, почему их за это нужно осуждать? Они же не лезут в чью-то жизнь, не пытаются навязать, доказать что-то.
Не понимаю хейта. Это как минимум странно. Тем более это действительно спорт.
Меня, например, поразило, через какие высокие планки они прыгают. Надо бегать, делать определенные технические элементы. Какая-никакая, но нагрузка. Плюс очень грациозно выглядит.
Фантазия подключается. Без нее, наверное, сложно поверить, что лошадь настоящая – и получать удовольствие от процесса.
Я обеими руками поддерживаю эту историю, – сказал экс-игрок клубов КХЛ Максим Гончаров в интервью Sports.
«Когда разговаривают с хорсом, я это не принимаю и борюсь как могу. С соревнований исключают, даже если ты поигогокал». Спортсменка Шульга о хоббихорсинге
Какая же он находка для медийки КХЛ)
Мы ж ещё в "классики" попрыгали, а я и к девчонкам в "резиночки" напрашивался, бывало.
Если питерский вдруг - погнали поскачем на выходных?