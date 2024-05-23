Гендиректор «Салавата»: «По Кулемину в середине июня будет определенность. С Хафизуллиным мы на финальной стадии переговоров»

Теги Салават Юлаев возможные переходы Николай Кулемин КХЛ Динар Хафизуллин Чемпионат.com Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» рассказал о ситуации с контрактом Николая Кулемина.

37-летний форвард находится в статусе неограниченно свободного агента после истечения срока контракта с «Салаватом Юлаевым».

– Остаются ли в команде Динар Хафизуллин и Николай Кулемин, у которых закончились контракты?

– Николай сейчас решает свои личные вопросы. Мы поддерживаем связь. В середине июня уже будет что-то определенное.

С Динаром Хафизуллиным на финальной стадии переговоров. В ближайшие дни вы все узнаете, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Кулемин в 46 играх регулярного чемпионата-2023/24 набрал 25 (13+12) очков при полезности «плюс 8». В плей-офф он сыграл 2 матча.

35-летний защитник Хафизуллин провел 62 матча в минувшей регулярке и набрал 25 (4+21) очков при полезности «плюс 21». В Кубке Гагарина у него 6 игр и 1 голевая передача.

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1 комментарий
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Оба, конечно, возрастные, но ниже определённого уровня не падают. Лучше уж дедушка Кулёма, чем бесполезно бегающие молодые, вечно подающие надежды кузьмины)))
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