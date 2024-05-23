Гендиректор «Салавата»: «Разочарование было главным чувством после сезона. Регулярка дала большие надежды, но в плей-офф мы не смогли оправдать ожидания»

Гендиректор «Салавата» заявил, что разочарован итогами сезона-2023/24.

Уфимский клуб по итогам регулярного чемпионата занял третье место в таблице Востока.

В серии первого раунда Кубка Гагарина-2024 « » проиграл «Трактору» (2-4).

– Как оцените прошлый сезон для «Салавата Юлаева»?

– Непросто признаться, что главным чувством после сезона было разочарование. Конечно, мы не можем быть довольны итогом.

Регулярный чемпионат дал нам большие надежды на успешную игру в Кубке Гагарина. Но, к сожалению, в плей-офф мы не смогли оправдать эти ожидания.

– Эксперты говорят по-разному. Кто-то называет сезон провалом, кто-то считает, что нужно ставить двойную оценку: за удачную регулярку и за слабый плей-офф. Есть мнения, что больших ожиданий от «Салавата Юлаева» не было изначально. Что из этого вам ближе?

– Думаю, второй вариант ближе. Мы действительно хорошо провели регулярный чемпионат.

Команда показывала красивый хоккей. Поэтому люди почти на каждом матче заполняли трибуны, свободный билет было сложно найти. Хорошее настроение болельщиков после наших побед – это тоже результат, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» .