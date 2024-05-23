Гендиректор «Салавата» об уходе Башкирова в «Металлург»: «Мы не могли позволить себе поощрять отсутствие результата»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Владимир Зоркин Чемпионат.com Данил Башкиров Никита Зоркин Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» высказался о переходе Данила Башкирова в «Металлург».

– Почему не стали повторять предложение «Металлурга» по Данилу Башкирову?

– Мы не могли позволить себе поощрять отсутствие результата.

– У клуба осталась обида на игрока и его агента Владимира Зоркина, который, кстати, является отцом защитника Никиты Зоркина?

– У нас со всеми рабочие отношения.

– Сам Никита остается в команде?

– Мы сделали ему квалификационное предложение, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

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2 комментария
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Если с Разиным, у Башкирова будет прогресс, то вопросы возникнут уже к Козлову
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еле живой, забирайте
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