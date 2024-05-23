Гендиректор «Салавата» об уходе Башкирова в «Металлург»: «Мы не могли позволить себе поощрять отсутствие результата»
Гендиректор «Салавата» высказался о переходе Данила Башкирова в «Металлург».
– Почему не стали повторять предложение «Металлурга» по Данилу Башкирову?
– Мы не могли позволить себе поощрять отсутствие результата.
– У клуба осталась обида на игрока и его агента Владимира Зоркина, который, кстати, является отцом защитника Никиты Зоркина?
– У нас со всеми рабочие отношения.
– Сам Никита остается в команде?
– Мы сделали ему квалификационное предложение, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.