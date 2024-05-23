Гендиректор «Салавата» об уходе Башкирова в «Металлург»: «Мы не могли позволить себе поощрять отсутствие результата»

Гендиректор «Салавата» высказался о переходе Данила Башкирова в «Металлург».

– Почему не стали повторять предложение « » по ?

– Мы не могли позволить себе поощрять отсутствие результата.

– У клуба осталась обида на игрока и его агента Владимира Зоркина, который, кстати, является отцом защитника ?

– У нас со всеми рабочие отношения.

– Сам Никита остается в команде?

– Мы сделали ему квалификационное предложение, – сказал генеральный директор « » .