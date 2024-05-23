Гендиректор «Салавата» о Хмелевски: «Переговоры были непростыми, были остановки. Потом смогли откровенно поговорить. Все получили, что хотели. Главное – это итог, Саша остается»

Гендиректор «Салавата» высказался о продлении контракта с Сашей Хмелевски.

24-летний форвард подписал с клубом новое соглашение до конца сезона-2026/27.

– Сложно ли было договориться с Александром Хмелевски о трехлетнем контракте?

– Переговоры были непростыми. Были и остановки в переговорах. Из тех, что называют работой агентов игрока. Потом смогли откровенно поговорить. Где-то было обоюдное недопонимание.

Мы знали, что нам в построении команды нужен сильный игрок на долгие годы. Думаю, все получили, что хотели. Главное – это итог. Александр Хмелевски остается в Уфе, – сказал генеральный директор « » .

Хмелевски получит 240 млн рублей от «Салавата» за 3 года по новому контракту («СЭ»)