Михаил Сергачев: «Хедман войдет в историю как один из лучших защитников. Он невероятен»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Виктор Хедман Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев поделился мнением о Викторе Хедмане.

«Он невероятен. Я не думаю, что у него есть «этапы» [в его карьере]. Когда я приехал сюда, ему было 26. Он выглядит почти так же.

На льду у него было много стресса. Он выиграл «Конн Смайт», множество игр плей-офф. Но он делает то же самое, что и раньше. 

Он как лошадь, он не сбавляет темпа. Когда вы видите, что игрок не сбавляет темпа, вы спрашиваете: «Почему? Он же становится старше». Это потому, что он работает и заботится о себе.

Он войдет в историю как один из лучших защитников. Он – все, что вам нужно», – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий