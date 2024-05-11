Михаил Сергачев: «Хедман войдет в историю как один из лучших защитников. Он невероятен»

Михаил Сергачев поделился мнением о Викторе Хедмане.

«Он невероятен. Я не думаю, что у него есть «этапы» [в его карьере]. Когда я приехал сюда, ему было 26. Он выглядит почти так же.

На льду у него было много стресса. Он выиграл «Конн Смайт», множество игр плей-офф. Но он делает то же самое, что и раньше.

Он как лошадь, он не сбавляет темпа. Когда вы видите, что игрок не сбавляет темпа, вы спрашиваете: «Почему? Он же становится старше». Это потому, что он работает и заботится о себе.

Он войдет в историю как один из лучших защитников. Он – все, что вам нужно», – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.