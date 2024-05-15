Мама Овечкина о футбольном «Динамо»: «Будет здорово, если команда станет чемпионом впервые за долгие годы. Мы с Александром посетим предстоящий матч, наверное»
Мама Александра Овечкина высказалась о лидерстве футбольного «Динамо» в Мир РПЛ.
«Очень хорошо, что «Динамо» сейчас борется за чемпионство. Ребята себя хорошо проявили, и, надеюсь, что они сумеют оправдать ожидания всех болельщиков и выиграют лигу.
Будет здорово, если впервые за долгие годы команда станет чемпионом.
Наверное, мы с Александром посетим предстоящий матч команды», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.
В следующем матче «Динамо» сыграет против «Крыльев Советов». Игра состоится в Москве 18 мая.