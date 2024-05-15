Мама Овечкина о футбольном «Динамо»: «Будет здорово, если команда станет чемпионом впервые за долгие годы. Мы с Александром посетим предстоящий матч, наверное»

Мама Александра Овечкина высказалась о лидерстве футбольного «Динамо» в Мир РПЛ.

«Очень хорошо, что « » сейчас борется за чемпионство. Ребята себя хорошо проявили, и, надеюсь, что они сумеют оправдать ожидания всех болельщиков и выиграют лигу.

Будет здорово, если впервые за долгие годы команда станет чемпионом.

Наверное, мы с посетим предстоящий матч команды», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

В следующем матче «Динамо» сыграет против « ». Игра состоится в Москве 18 мая.