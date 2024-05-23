Директор «Динамо» о переходе Слепышева: «Мастер с большой буквы, не боится черновой работы. Хотели заполучить его еще 3 года назад»

Алексей Сопин прокомментировал обмен Антона Слепышева из ЦСКА.

Ранее стало известно, что «Динамо» получило 30-летнего форварда, отдав армейцам 18-летнего защитника Ивана Патрихаева.

«Рады приветствовать Антона Слепышева в нашей команде. Не секрет, что очень хотели заполучить такого игрока в свои ряды еще три сезона назад.

Это мастер с большой буквы, который может решить эпизод. Также нападающий не боится черновой работы и силовой борьбы. Надеемся, что Антон отлично впишется в связку Эрика О’Делла и Дмитрия Рашевского.

Для нашей молодежи – это отличный наставник, который обладает большим победным опытом как в России, так и на международной арене.

Мы довольны этой сделкой», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.