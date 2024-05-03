Спортдиректор «Динамо» о переходе Швеца-Рогового: «Будет полноценный контракт. Он много пропустил, но в конце сезона полностью восстановился. Есть договоренности, которые минимизируют риски»
Алексей Сопин сообщил, что Артем Швец-Роговой подпишет контракт с «Динамо».
В сезоне-2023/24 Артем Швец-Роговой провел 5 матчей в регулярном чемпионате за СКА и сделал 1 передачу.
Он не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с апреля 2022 года по декабрь 2023-го из-за проблем со здоровьем.
«Это будет полноценный контракт. У него, во-первых, есть полная картотека его обследований после операций. Была неудачная операция первая, потом приходилось все это исправлять.
Да, много пропустил, но в конце сезона полностью восстановился, играл и в КХЛ, и в Высшей лиге, набирал форму.
В принципе у нас есть определенные с ним договоренности, которые минимизируют риски со стороны клуба», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.