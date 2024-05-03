Спортдиректор «Динамо» о переходе Швеца-Рогового: «Будет полноценный контракт. Он много пропустил, но в конце сезона полностью восстановился. Есть договоренности, которые минимизируют риски»

Теги СКА возможные переходы Алексей Сопин КХЛ Динамо Артем Швец-Роговой Спорт-Экспресс Здоровье Хоккей

Алексей Сопин сообщил, что Артем Швец-Роговой подпишет контракт с «Динамо».

Ранее нападающий покинул СКА.

В сезоне-2023/24 Артем Швец-Роговой провел 5 матчей в регулярном чемпионате за СКА и сделал 1 передачу.

Он не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с апреля 2022 года по декабрь 2023-го из-за проблем со здоровьем.

«Это будет полноценный контракт. У него, во-первых, есть полная картотека его обследований после операций. Была неудачная операция первая, потом приходилось все это исправлять.

Да, много пропустил, но в конце сезона полностью восстановился, играл и в КХЛ, и в Высшей лиге, набирал форму.

В принципе у нас есть определенные с ним договоренности, которые минимизируют риски со стороны клуба», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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3 комментария
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Динамо решило поддержать игрока. Считаю со стороны Динамо обдуманный поступок доброй воли и Динамо вправе расчитывать на добросовестную отдачу.
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+4
У парня есть потенциал и желание. Не переплачивать, доверие и он вполне возможно принесет пользу.
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Короче кот в мешке.
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