Спортдиректор «Динамо» о переходе Швеца-Рогового: «Будет полноценный контракт. Он много пропустил, но в конце сезона полностью восстановился. Есть договоренности, которые минимизируют риски»

Алексей Сопин сообщил, что Артем Швец-Роговой подпишет контракт с «Динамо».

Ранее нападающий покинул .

В сезоне-2023/24 провел 5 матчей в регулярном чемпионате за СКА и сделал 1 передачу.

Он не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с апреля 2022 года по декабрь 2023-го из-за проблем со здоровьем.

«Это будет полноценный контракт. У него, во-первых, есть полная картотека его обследований после операций. Была неудачная операция первая, потом приходилось все это исправлять.

Да, много пропустил, но в конце сезона полностью восстановился, играл и в КХЛ, и в Высшей лиге, набирал форму.

В принципе у нас есть определенные с ним договоренности, которые минимизируют риски со стороны клуба», – сказал спортивный директор « » .