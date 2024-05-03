Спортдиректор «Динамо» о Коновалове: «Общаемся с агентами Ильи, работаем над его обменом. В какой команде он окажется, пока не могу сказать»
Алексей Сопин сообщил, что «Динамо» работает над обменом Ильи Коновалова.
– Ищет ли «Динамо» вратаря сейчас?
– Да, ищет. Прорабатываем возможные варианты и на российском рынке, и на североамериканском. Понятное дело, что европейский рынок закрыт, я имею в виду европейцев – финнов, шведов, чехов.
Те североамериканские вратари, которые играют в европейских лигах – не совсем, наверное, тот уровень, который мы ищем. Мы больше на североамериканский рынок ориентируемся.
– Насколько вам интересен Адам Гуска?
– Он входит в число наших кандидатов, мы рассматриваем его, изучаем его. Мы с «Торпедо» не нашли точек соприкосновения по обмену прав на этого вратаря, поэтому он пока четвертый-пятый в нашем списке.
– Какая сейчас ситуация с Ильей Коноваловым?
– Мы общаемся с агентами Ильи, мы работаем над его обменом. Это правда. В какой команде он окажется, пока не могу сказать, но мы работаем над этим, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Напомним, «Динамо» проиграло «Трактору» во втором раунде Кубка Гагарина-2024 со счетом 0-4, пропустив 17 шайб за 4 матча.