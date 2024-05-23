ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо». Армейцы получили 18-летнего защитника из МХЛ

Антона Слепышева обменяли из ЦСКА в «Динамо».

Взамен армейцы получили 18-летнего защитника Ивана Патрихаева, который в минувшем сезоне провел 26 игр в МХЛ.

На счету Слепышева 43 матча в регулярном чемпионате и 25 (10+15) очков за ЦСКА. В плей-офф у него 2 (1+1) балла в 5 играх.

Форвард является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.

Ранее сообщалось, что красно-синие намерены обменять или отправить 30-летнего хоккеиста в список отказов.

Срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.