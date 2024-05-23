ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо». Армейцы получили 18-летнего защитника из МХЛ

Теги ЦСКА переходы КХЛ МХЛ МХК Динамо Динамо Антон Слепышев Хоккей

Антона Слепышева обменяли из ЦСКА в «Динамо».

Взамен армейцы получили 18-летнего защитника Ивана Патрихаева, который в минувшем сезоне провел 26 игр в МХЛ.

На счету Слепышева 43 матча в регулярном чемпионате и 25 (10+15) очков за ЦСКА. В плей-офф у него 2 (1+1) балла в 5 играх. 

Форвард является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.

Ранее сообщалось, что красно-синие намерены обменять или отправить 30-летнего хоккеиста в список отказов.

Срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.

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7 комментариев
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Вижу, что ставка на молодежь уходит
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Очень хорошее усиление для Динамо на здесь и сейчас.
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Ну это какой то трындец всё команду теперь надо обменять? 🤣
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За Слепышева ЦСКА получает почти Патрик Кейна.. серьезная сделка
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Ответ Дмитрий Абрамов
Вижу, что ставка на молодежь уходит
Куда она уходит?
Рябкин, Чернышов, Римашевский, Шараканов, Паталаха, Кудашов, Иванов - это мало?
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Ответ Beerfanidi
Куда она уходит? Рябкин, Чернышов, Римашевский, Шараканов, Паталаха, Кудашов, Иванов - это мало?
Кроме Римашевсого что они есть, что нет.Почти весь основной костяк ключевых игроков (Гусев, Уилл, О’Делл, Пакетт, Слепышев, Ожиганов, Сергеев) это 30+.В современной КХЛ с такой селекцией результата добиться сложно
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Ответ Rio de Janeiro
Кроме Римашевсого что они есть, что нет.Почти весь основной костяк ключевых игроков (Гусев, Уилл, О’Делл, Пакетт, Слепышев, Ожиганов, Сергеев) это 30+.В современной КХЛ с такой селекцией результата добиться сложно
А кто такой Иван Патрихаев, чтоб о нём переживать в этой сделке? Чем он известен?
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