Егор Яковлев: «Цель у «Металлурга» всегда одна, будем работать. Юрову желаем удачи в НХЛ, будет прославлять клуб за океаном»

Егор Яковлев высказался о целях «Металлурга» на будущий сезон КХЛ.

– «Металлург» Никиту Короткова подписал. Пока единственный официальный трансфер. Вы как лидер и капитан команды уже с Никитой общались?

– Нет еще, не получилось, но все впереди. Конечно, я его знаю заочно. Хороший парень. Проблем не будет для него влиться в коллектив.

– Какие у вас вообще личные планы на следующий сезон?

– Планы у «Металлурга», как всегда, одни и те же. Цель перед нами ставится одна, поэтому будем работать над этим. Предсезонная подготовка будет у нас, будет время подготовиться к сезону, будем работать.

– Даниил Юров уезжает все‑таки в Северную Америку [в «Миннесоту»]. Как заменить его?

– Он очень хороший сезон провел, прошлый тоже был отличным, но он решил двигаться в этом направлении. Пожелаем ему только удачи.

Молодец, что принимает такие серьезные решения. Дай бог, чтобы у него получилось. Будет прославлять «Металлург» за океаном, – сказал защитник «Металлурга » Егор Яковлев .