Агент Коршкова о том, где форвард продолжит карьеру: «Секрет. Могу только сказать, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по соглашению сторон»
Нападающий Егор Коршков продолжит карьеру в России.
Об этом сообщил агент хоккеиста Станислав Романов.
Сегодня форвард покинул «Ак Барс». Контракт с 28-летним нападающим был расторгнут.
– Где Егор продолжит карьеру?
– Это секрет. Могу только сказать, что мы расторгли контракт с «Ак Барсом» по соглашению сторон.
– Есть ли варианты?
– Да.
– Это Россия или может уехать за океан?
– Продолжит в России, – сказал Романов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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