Агент Коршкова о том, где форвард продолжит карьеру: «Секрет. Могу только сказать, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по соглашению сторон»

Нападающий Егор Коршков продолжит карьеру в России.

Об этом сообщил агент хоккеиста Станислав Романов.

Сегодня форвард покинул «Ак Барс ». Контракт с 28-летним нападающим был расторгнут .

– Где Егор продолжит карьеру?

– Это секрет. Могу только сказать, что мы расторгли контракт с «Ак Барсом» по соглашению сторон.

– Есть ли варианты?

– Да.

– Это Россия или может уехать за океан?

– Продолжит в России, – сказал Романов.

Коршков продолжит карьеру в «Тракторе» («Чемпионат»)